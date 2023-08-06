الدورة الثانية الدولية للأيام السينمائية لفيلم التراث في أكتوبر وفلسطين ضيف شرف

الجزائر - تنظم الدورة الثانية الدولية للأيام السينمائية لفيلم التراث من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل بالجزائر العاصمة، مع اختيار فلسطين ضيف شرف، حسب ما علم لدى المنظمين.

وأوضح بيان نشر على الموقع الإلكتروني لهذه التظاهرة، التي بادرت بها "المنظمة الجزائرية للتراث والسياحة والصناعات التقليدية" وبرعاية من وزارة الثقافة والفنون، أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف هذه الدورة التي ستنظم تحت شعار "التراث رافد اقتصادي وسياحي"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري.

وخصص المهرجان في هذا الإطار عرض العديد من الأفلام الفلسطينية، ضمن قسم "بانوراما السينما الفلسطينية"، على غرار "ميلاد مر" للمخرج محمد الكرمي، "غزال" لأمجد عرفة، "وعدت إليها" لغصون الماضي وكذا "جسر العودة" لعصام بلان.

وأشار البيان أن إدارة هذه التظاهرة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات هذه الدورة منذ 30 يوليو، حيث يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم إلى غاية 30 سبتمبر المقبل كآخر أجل، وهذا عبر استمارة التسجيل أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للمهرجان.

وتم فتح باب المشاركة لفائدة الأفلام القصيرة (الروائية والوثائقية) فقط، حيث يسمح للمشاركين بتناول المواضيع التراثية على غرار التراث الثقافي غير المادي (أشكال التعبير الشفهي، فنون التعبير الجسدي، الاحتفالات والطقوس الدينية، الفنون التقليدية الأصيلة كالزرابي والمنسوجات والملابس والهي والأكلات الشعبية وغيرها).

كما يشترط مشاركة المخرج بفيلم واحد فقط في المسابقة على ألا يتجاوز مدته 30 دقيقة وأن يكون بجودة عالية HD وما فوق وتاريخ انتاجه بعد 1 يناير 2020، وأن يكون الفيلم المشارك ناطقا بأي لغة على شرط أن يشتمل على ترجمة للعربية إذا لم يكن ناطقا باللغة العربية.

وتهدف الأيام الوطنية السنيمائية لفيلم التراث إلى "الترويج للتراث الجزائري من خلال الفيلم والسينما والصورة بصفة عامة"، حسب المنظمين.