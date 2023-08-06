Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما 2023: المشاريع المقبولة تحمل "قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي"

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 17:58     الفئـة : ثقــافــة
إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما 2023: المشاريع المقبولة تحمل &quot;قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي&quot;

 الجزائر - أكدت وزارة الثقافة والفنون أن المشاريع الفنية التي حظيت بقبول لجنة القراءة وإعانة الفنون والآداب لسنة 2023 للاستفادة من إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما تم اختيارها كونها تحمل "قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي، وتحمل هوية وأصالة راسخة في عمق التاريخ.

وأوضح بيان للوزارة بخصوص قائمة المشاريع المتحصلة على دعم في إطار إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما بعنوان سنة 2023، بأن وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي "حرصت على تكافؤ الفرص للاستفادة من هاته الإعانة، وأن يكون الاختيار للمشاريع التي تحمل قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي ولا سيما تلك المشاريع الجادة القابلة للتجسيد والتي تحمل هويتنا وأصالتنا الراسخة والضاربة في عمق التاريخ".

وأكد المصدر بأن الوزارة تسهر على "تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع على نفس الوتيرة التي أنجزت بها مشاريع أخرى تم دعمها في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال والتي تم تسليمها في الآجال المحددة وبقيمة فنية وإبداعية جيدة بفضل ما تم اعتماده من تحيين وضبط الإتفاقية التي كانت تربط المستفيد من الإعانة مع وزارة الثقافة والفنون".

كما تم التركيز أيضا في اختيار المشاريع التي تم قبولها على "إبداع الشباب الواعد الحامل لأفكار متجددة ومعاصرة من خلال منح الأولوية للتعاونيات الثقافية التي نسعى لأن تكون مؤسسات ثقافية مصغرة والمميز أيضا في آليات الدعم إعتبار هاته الإعانة المالية تغطية جزئية وليست شاملة من أجل منح الفرصة لحاملي المشاريع للبحث عن ممولين في إطار ما يسمح به القانون".

كما ذكر البيان بأنه تم تنصيب لجنتين وهما: لجنة القراءة وإعانة السينما ولجنة إعانة الفنون والآداب لسنة 2023 و"تم ضبط سير وعملهما وصياغة النظام الداخلي باقتراح من الأعضاء الذي صودق عليه بعد ذلك من طرف السيدة وزيرة الثقافة والفنون، ليتم بعدها استلام المشاريع الفنية المودعة وأخذت اللجنتان كل الوقت في الدراسة والمعاينة بكل شفافية".

في الختام أنتهى البيان بأنه "مهما كان حامل المشروع مؤسسة كانت أو جمعية أو هيئة ما فإن الدعم سيؤول في نهاية المطاف إلى الفنان الذي يعد الحلقة الأساسية وبعد ذلك إلى المتلقي للأثر الفني".

ونشرت الوزارة، في هذا السياق، قائمة المشاريع المقبولة عبر موقعها الرسمي والتي تخص مختلف مجالات الفنون كالسينما والمسرح والأعمال الموسيقية والفنون التشكيلية والكوريغرافيا، وكذا المبالغ المالية المخصصة لها كإعانة.

كلـمات مفتـاحيــة :
إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما 2023: المشاريع المقبولة تحمل "قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي"
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 17:58     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.07

السيد زيتوني يتباحث بكامبالا سبل تعزير التعاون الثنائي مع نظيره الأوغندي

23.08.07

إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

23.08.07

تيمور الشرقية تؤيد بقوة تقرير مصير واستقلال الجمهورية الصحراوية

23.08.07

مجموعة "إيكواس" تعقد قمة في أبوجا الخميس القادم لمناقشة الوضع في النيجر

23.08.07

قالمة/فصل الصيف: مخيم الشباب بجبال ماونة فضاء للإستجمام

23.08.07

تحلية مياه البحر: إطلاق مشاريع بحثية من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.08.07

موجة حر مرتقبة على عدة ولايات بغرب ووسط البلاد بداية من يوم غد الثلاثاء

23.08.07

وفاة المجاهد واللواء المتقاعد ذيب مخلوف, الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي أسرة الفقيد

23.08.07

ملاكمة/ بطولة إفريقيا للنخبة: المنتخب الوطني ينهي المنافسة في المركز الثالث

23.08.07

السيد عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

23.08.07

مستغانم : إحباط 7 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 52 شخصا

23.08.07

التسجيلات الجامعية: وضع خلية إصغاء خاصة بحاملي البكالوريا الجدد