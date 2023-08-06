إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما 2023: المشاريع المقبولة تحمل "قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي"

الجزائر - أكدت وزارة الثقافة والفنون أن المشاريع الفنية التي حظيت بقبول لجنة القراءة وإعانة الفنون والآداب لسنة 2023 للاستفادة من إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما تم اختيارها كونها تحمل "قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي، وتحمل هوية وأصالة راسخة في عمق التاريخ.

وأوضح بيان للوزارة بخصوص قائمة المشاريع المتحصلة على دعم في إطار إعانة الدولة لترقية الفنون والسينما بعنوان سنة 2023، بأن وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي "حرصت على تكافؤ الفرص للاستفادة من هاته الإعانة، وأن يكون الاختيار للمشاريع التي تحمل قيمة إبداعية مضافة للمشهد الثقافي ولا سيما تلك المشاريع الجادة القابلة للتجسيد والتي تحمل هويتنا وأصالتنا الراسخة والضاربة في عمق التاريخ".

وأكد المصدر بأن الوزارة تسهر على "تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع على نفس الوتيرة التي أنجزت بها مشاريع أخرى تم دعمها في إطار الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال والتي تم تسليمها في الآجال المحددة وبقيمة فنية وإبداعية جيدة بفضل ما تم اعتماده من تحيين وضبط الإتفاقية التي كانت تربط المستفيد من الإعانة مع وزارة الثقافة والفنون".

كما تم التركيز أيضا في اختيار المشاريع التي تم قبولها على "إبداع الشباب الواعد الحامل لأفكار متجددة ومعاصرة من خلال منح الأولوية للتعاونيات الثقافية التي نسعى لأن تكون مؤسسات ثقافية مصغرة والمميز أيضا في آليات الدعم إعتبار هاته الإعانة المالية تغطية جزئية وليست شاملة من أجل منح الفرصة لحاملي المشاريع للبحث عن ممولين في إطار ما يسمح به القانون".

كما ذكر البيان بأنه تم تنصيب لجنتين وهما: لجنة القراءة وإعانة السينما ولجنة إعانة الفنون والآداب لسنة 2023 و"تم ضبط سير وعملهما وصياغة النظام الداخلي باقتراح من الأعضاء الذي صودق عليه بعد ذلك من طرف السيدة وزيرة الثقافة والفنون، ليتم بعدها استلام المشاريع الفنية المودعة وأخذت اللجنتان كل الوقت في الدراسة والمعاينة بكل شفافية".

في الختام أنتهى البيان بأنه "مهما كان حامل المشروع مؤسسة كانت أو جمعية أو هيئة ما فإن الدعم سيؤول في نهاية المطاف إلى الفنان الذي يعد الحلقة الأساسية وبعد ذلك إلى المتلقي للأثر الفني".

ونشرت الوزارة، في هذا السياق، قائمة المشاريع المقبولة عبر موقعها الرسمي والتي تخص مختلف مجالات الفنون كالسينما والمسرح والأعمال الموسيقية والفنون التشكيلية والكوريغرافيا، وكذا المبالغ المالية المخصصة لها كإعانة.