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مسرحية "العازب" تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان المسرح المتوسطي بتونس

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 14:44     الفئـة : ثقــافــة
مسرحية &quot;العازب&quot; تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان المسرح المتوسطي بتونس

وهران - تلقت مسرحية "العازب" دعوة للمشاركة في مهرجان لمسرح المتوسطي بتونس المزمع تنظيمه في أكتوبر القادم، حسبما أستفيد لدى مدير المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" بوهران مراد سنوسي.

وستشارك مسرحية "العازب"، المقتبسة عن رواية "عازب حي المرجان" للكاتبة ربيعة جلطي ومن إنتاج المسرح الجهوي "عبد القادر علولة"، في فعاليات المهرجان المسرح المتوسطي الذي سينظم من 1 إلى 9 أكتوبر القادم بالقيروان (تونس) بعد أن تلقت دعوة رسمية من المنظمين لهذه التظاهرة المسرحية، وفق ما صرح به لوأج السيد سنوسي.

وتعتبر هذه الدعوة ثمرة شراكة بين مسرح وهران و المركز الوطني للفنون الدرامية و الركحية بالقيروان المنظم للمهرجان المسرح المتوسطي،  كما أضاف مدير المسرح الذي أشار إلى أنه تم إبرام خلال أيام المسرح المتوسطي المنظم بوهران من 7 إلى 12 يوليو الماضي اتفاقية تعاون بين الهيئتين المذكورتين.

وسيتم خلال مهرجان المسرح المتوسطي بتونس عرض مسرحية "العازب" التي ألفها وأخرجها مولاي ملياني محمد مراد، مرتين سيكون العرض الأول بالقيراون فيما سيقدم الثاني بمدينة المنستير (تونس) وفق السيد سنوسي.

وذكر المتحدث بان قبل المشاركة في هذا المهرجان ستعرض المسرحية التي تحكي قصة شاب في سن الزواج، أربعة مرات على مستوى المسرح الجهوي لوهران في سبتمبر القادم وعدد مماثل من العروض بعد عودتها من تونس ليصل العدد الإجمالي لهذا العمل المسرحي منذ العرض الشرفي الذي كان في اكتوبر الماضي إلى زهاء 50 عرضا مع نهاية السنة الجارية.

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مسرحية "العازب" تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان المسرح المتوسطي بتونس
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 14:44     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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