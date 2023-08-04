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فرقة "راينا راي" تحيي الذكرى ال40 لأغنية "يا الزينة" بالعاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أوت 2023 13:43     الفئـة : ثقــافــة
فرقة &quot;راينا راي&quot; تحيي الذكرى ال40 لأغنية &quot;يا الزينة&quot; بالعاصمة

الجزائر - أحيت الفرقة الموسيقية الأسطورية "راينا راي" مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة الذكرى ال40 لصدور أغنية "يا الزينة" التي تصدرت الألبوم الذي يحمل نفس الاسم والذي حقق نجاحا كبيرا.

وقد عادت فرقة "راينا راي" إلى الساحة الفنية تحت تصفيقات الجمهور الغفير، الذي حضر إلى مسرح الهواء الطلق "العادي فليسي" بالعاصمة للاستمتاع بأداء عالي الجودة قدمت خلاله الفرقة خمس عشرة مقطوعة مستمدة أساسا من ألبومها المرجعي.

وكانت فرقة سيدي بلعباس بقيادة لطفي عطار (الغيتار الكهربائي) مدعمة بنحو ثلاثين عنصرا من جوق مؤسسة فنون وثقافة، منظمة هذا الحفل الموسيقي، بقيادة المايسترو زهير مزاري.

وأطربت الفرقة على مدار ساعتين من الزمن الجمهور بأشهر أغانيها على غرار "طيل الطايلة" و"خالتي فاطمة" و"هكذا هكذا" و"زبانة" و"أنا ما عندي زهر" و"لالة فاطمة" و"ميمونة" وغيرها من الأغاني التي تجاوب معها الحضور.

وقد استمتع الجمهور بكل لحظة من الحفل وصفق طويلا للفرقة التي اختتمت السهرة بأداء أغنية "يا الزينة" الشهيرة مرة ثانية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فرقة "راينا راي" تحيي الذكرى ال40 لأغنية "يا الزينة" بالعاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 أوت 2023 13:43     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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