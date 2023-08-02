المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية و ترميمها: افتتاح التسجيلات في الماستر المهني لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها

الجزائر- أعلنت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها عن افتتاح تكوين في الماستر المهني في تخصص حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة و ترميمها للسنة الجامعية 2023-2024 لفائدة خريجي التخصصات الفنية أو الجامعية المستهدفة.

ويمكن هذا التكوين ما بعد التخرج، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية بتيبازة من اطلاق ثلاثين (30) منصبا شاغرا، وتمتد آجال التسجيل من 8 أوت إلى 21 سبتمبر 2023 كما "يتم الانتقاء للالتحاق بأقسام هذا الماستر المهني عن طريق مسابقة على أساس الشهادة وحسب الاستحقاق بعد دراسة الملف والمقابلة" يضيف ذات البيان.

وتوضع الاستمارة الواجب ملؤها وكذا جميع المعلومات وكيفيات التسجيل بما في ذلك طبيعة الدراسات الجامعية المكتسبة التي تسمح بالالتحاق بهذا التكوين لما بعد التخرج تحت تصرف مقدمي الطلبات على الموقع الالكتروني www.encrbc.dz.

وقد أسست المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية سنة 2008، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، موضوعة تحت الوصاية المشتركة لوزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.