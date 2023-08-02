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قسنطينة: افتتاح معرض التراث الشعبي الجزائري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أوت 2023 19:34     الفئـة : ثقــافــة
قسنطينة: افتتاح معرض التراث الشعبي الجزائري

قسنطينة - افتتح اليوم الأربعاء بالمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقصر أحمد باي بقسنطينة معرض للتراث الشعبي الجزائري.

وتميز المعرض المنظم في إطار "أسبوع التراث غير المادي'' وحمل شعار "الإرث الشعبي الجزائري, والمهارات والمعرفة'', بمشاركة أكثر من عشرين حرفيا ينشطون بمختلف الحرف التي تتميز بها مختلف مناطق الوطن.

وعرف المعرض في يومه الأول زيارة جمهور غفير جاء لاكتشاف التراث الشعبي الوطني المتمثل في صناعة الفخار وفن الطهي واللباس التقليدي والمجوهرات التقليدية وتقطير ماء الزهور والنسيج.

ويهدف المعرض إلى تعريف المواطنين بأهمية ثراء وتنوع التراث الجزائري بحسب مديرة المتحف, مريم قبايلية التي أوضحت أن التظاهرة تعد جزء من الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على التراث وتعزيزه.

وأبدى زوار المعرض إعجابهم بالمعرض وأكدوا على أهميته في الحفاظ على التراث الشعبي الجزائري, داعين المسؤولين المعنيين إلى مضاعفة هذا النوع من التظاهرات لاستهداف أكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب منهم .

وبرمج في هذا المعرض منافسة حول الطبق التقليدي '' الشخشوخة'' ترويجا لهذا الطبق الذي يمثل تقاليد الجزائر ومرادفا للفرح وكيفية اعداده بشكل خاص في ولايات الشرق الجزائري وخاصة في قسنطينة ، سطيف ، باتنة ، ميلة ، خنشلة ، المسيلة وبسكرة مع وصفات خاصة للغاية ونكهات خاصة تعكس ثراء التراث الجزائري وهو حاضر في العديد من الاحتفالات الدينية والعائلية.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: افتتاح معرض التراث الشعبي الجزائري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 أوت 2023 19:34     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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