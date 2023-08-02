"احكي لي القصبة", فضاء سينما رقمي ثلاثي الأبعاد حول تراث القصبة يفتتح بمحطة ميترو ساحة الشهداء بالعاصمة

الجزائر - استقطب فضاء رقمي ثلاثي الأبعاد بعنوان "احكي لي القصبة", وهو مشروع سينمائي مصغر افتتح مؤخرا على مستوى محطة ميترو ساحة الشهداء بالعاصمة ويبث عروضا ثلاثية الأبعاد وعبر الواقع الافتراضي المعزز, اهتمام وشغف عشاق تاريخ وتراث القصبة من زبائن مؤسسة ميترو الجزائر, حسب ما لوحظ.

وتجسد هذا المشروع السينمائي, المتواجد بالطابق الثاني لمحطة ميترو ساحة الشهداء, بالتعاون ما بين الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية ومؤسسة مترو الجزائر وبإشراف وتنفيذ مؤسسة خاصة حيث يقترح على مستعملي الميترو الشغوفين بالتقنيات الحديثة رحلة إلى حي القصبة العريق في إطار تجسيد افتراضي ثلاثي الأبعاد لكل تراثه العمراني والثقافي والاجتماعي والتاريخي.

وأوضح ممثل المؤسسة الخاصة المشرفة على هذا الفضاء الجديد, دحمون خليل, أن الهدف من هذه المبادرة, التي تم افتتاحها يوم 25 يوليو المنصرم, هو "التعريف بالمخزون التراثي والتاريخي والعمراني للقصبة وإحياء التقاليد والعادات وكل ما تحتضنه القصبة من معالم وتراث مادي واللامادي وتبسيطه للمتفرج من مختلف الفئات العمرية والمشارب لإثراء معلوماته بخصوص هذا الحي التاريخي ورموزه وذلك بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد ونظارة الواقع الإفتراضي (في آر)".

وأضاف أن هذا الفضاء يضم قسمين, الأول يشمل قاعة مجهزة بشاشة كبيرة تحتوي على 20 مقعدا معززة بنظارات خاصة لكل متفرج, وقاعة ثانية صغيرة مفتوحة تضم 5 كراسي مجهزة بنظارات الواقع الإفتراضي (في آر)", لافتا إلى أن هذه التجهيزات الرقمية "تتيح للمتفرج الولوج وعلى مدار 8 دقائق وعبر عديد الحلقات إلى مختلف الجوانب التاريخية للقصبة وعمرانها والسفر افتراضيا في أحياء القصبة وشوارعها وساحاتها".

وأردف أن مسافري محطة الميترو "على موعد يوميا, بداية من الساعة التاسعة صباحا ولغاية السابعة والنصف مساء, مع مشاهد تحاكي خصائص وعناصر العمران بالقصبة بأبوابها وهندستها وزخارفها وخزفها الأصيل (الزليج البهيج), من خلال معالمها التاريخية الكثيرة كقلعة الجزائر والمساجد والحمامات والقصور وغيرها من البنايات التاريخية, بالإضافة إلى الموسيقى والثقافة والحلي والألبسة التقليدية..".

وتم تحديد سعر الدخول ب 200 دج للشخص الواحد.