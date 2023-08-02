وهران: إصدار جديد لمركز البحث في الانتروبولوجيا حول عائلات المهاجرين الجزائريين في فرنسا

وهران - أصدر مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (كراسك) لوهران مؤلفا جديدا بعنوان "عائلات المهاجرين الجزائريين في فرنسا ولغاتهم: ممارسات، تمثلات و تواصل" ساهم فيه 12 باحثا جزائريا وأجنبيا.

ويعالج هذا الإصدار الواقع في حوالي 200 صفحة بتنسيق من الأستاذين عبد الحميد حسان بلحاج ومحمد زكريا علي شريف، موضوع اللغة واستعمالها داخل العائلات المهاجرة بناء على تحقيقات ميدانية وقراءات أنتروبولوجية وعلمية معمقة وكذا اختيار عينات متنوعة في الجنس والسن والمتغيرات الاجتماعية والثقافية، حسب رئيسة خلية الإعلام بالكراسك، نجاة لحضيري.

كما سعى المساهمون في هذا الكتاب المهدى للأستاذين الراحلين مليك مباركي وحاج ملياني، إلى دراسة و تحليل "أشكال وطرائق انتقال اللغة الأصلية في العائلات الجزائرية المهاجرة في فرنسا" و"أشكال مسار الهجرة من الجزائر نحو فرنسا" مع إجراء تحقيقات ميدانية حول "انتقال اللغة الأصلية في العائلة ودور الوالدين في تشكيل الهوية اللغوية لأبنائهم المولودين في فرنسا" و"تنقل المهاجرين من فرنسا نحو الجزائر فرصة تعلم اللغة الأم" و "مكانة اللغة الأم لدى العائلات المهاجرة واستراتيجيتها اللغوية"، وفق ذات المسؤولة.

واستنادا إلى مقدمة الكتاب، فإن هذا الإصدار يعد بمثابة ثمرة بحث علمي متواصل لمشروع مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية حول الممارسات اللغوية، مثلما أشير إليه.

كما أصدر ذات المركز عددا جديدا من مجلته "إنسانيات" يتضمن سبع مقالات متنوعة تناولت مواضيع اجتماعية وأنتروبولوجية وتاريخية في الجزائر وخارجها بمساهمة باحثين جزائريين وأجانب حاولوا من خلالها تحليل ودراسة رمزية لقيم اللغة في الحكاية الشعبية والمدن الجديدة عبر النصوص القانونية وكذا الأراضي الفلاحية وغيرها.