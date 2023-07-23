إستحضار "مزغنة" بالعاصمة في حفل موسيقي متنوع

الجزائر- جمع الحفل الموسيقي "مغنى و معنى في الحديث عن مزغنة"، و هو مزيج وفير من الأنواع الموسيقية، أمس السبت بالجزائر العاصمة، الرواية و الشعر من أداء الأوركسترا السيمفونية و الأندلسية لأوبرا الجزائر مدعمة بباليه هذه المؤسسة الثقافية الكبيرة.

و أقيم هذا الحفل الموسيقي في أوبرا الجزائر, بوعلام بسايح بمناسبة الذكرى ال61 لاستعادة السيادة الوطنية تحت الإشراف الفني لفاطمة زهرة سنوسي ناموس, مديرة الأوبرا المخصص أساسا للفنون المسرحية.

و قدم كل من الأوركسترا السيمفوني و الأندلسي, تحت إشراف المايسترو لطفي سعيدي و نجيب كاتب مجموعة من المقاطع الموسيقية الأندلسية تتغنى بمدينة مزغنة.

و تم أيضا التعبير عن هذه المدينة الألفية من خلال رقصات جميلة تنقل روح تقاليد الأجداد من توقيع نور الدين قدور و برواية سهام كنوشو شعر عبد المؤمن حوى.

و تناولت المقاطع التي أدتها كل من منال غربي و لمياء مديني و أسماء علا إلى جانب كريم بوغازي قصة "لالاهم " ابنة تاجر ثري من أعيان المدينة و التي ترى من نافذة غرفتها قدوم شاب بحار لم تراه من قبل.

و من الجانب الآخر, رسا سيد أحمد, صياد, قاربه مقابل نافذة غرفة الفتاة التي كانت ستعيش معه حيث تجاوزا الصعاب التي كانت ستحول دون زواجهما.

وبعد "توشية نوبة السلطان," نجح كريم بوغازي بصوته الصادح في طابع النّدي حيث تتابعت المغنيات عدة مرات مغيرات الفساتين مع كل ظهور جديد لتمييزها بأدائها الذي أطرب الحضور بتطور الرومانسية بين "لالاهوم" و "سيد أحمد".

و غنت لمياء مديني "استخبار أرق" و "أشارت بطرف العين" و غيرها فيما غنت منال غربي من جانبها مقطوعات "قادرية زيدان و"زهرة ماكي من الزهر" ونوبة حسين و"درج مالي هايم" وخلاص محال العشية".

و من جهتها, أطربت أسماء العلى الجمهور الغفير ب "يا عاشقين بعد الحبيب" و "عيني شكات مع قلبي" وكريم بوغازي مع "مصدر حسين وتحيا بيكم".

و في سينوغرافيا يوسف عبدي احتلت الفرقتان الموسيقيتان المؤلفتان من أكثر من ستين عازفا الجزء الخلفي من المسرح تاركتين الجزء الأمامي لراقصات الباليه وراقصي أوبرا الجزائر.

و كان الاندماج الموسيقي للفرقة الموسيقية السيمفونية مع الموسيقى الأندلسية ناجحا للغاية لأنه أعطى أساسا متناغما للتنوعات الشكلية الجميلة للتراث الأندلسي.

و في نهاية العرض, صفق الجمهور الذي قضى ما يقرب من 110 دقيقة في هذا الاندماج الجميل وغير المسبوق للأنواع والفنانين الذين أحيوا الحفل ببراعة.