وزيرة الثقافة والفنون تسلم نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط

و يعود تاريخ نسخ هذا المخطوط, وهو عبارة عن مصحف مكتوب على الورق بخط أندلسي, إلى سنة 727 هجري الموافق لـ 1349 ميلادي وقد تم ترميمه "وفقا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة".

و يندرج هذا العمل في إطار "مساعي وزارة الثقافة والفنون الموجهة للتكفل بالمخطوط والوثائق التاريخية النادرة" التي تحوز عليها عديد الخزائن بمختلف أنحاء الجزائر, كما يعكس "حرص وزيرة الثقافة والفنون على إعادة الاعتبار لإرثنا الوثائقي وكذا المخطوطات التي تتوفر عليها مكتباتنا وخزائننا".