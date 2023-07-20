Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرة الثقافة والفنون تسلم نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط

  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 18:11     الفئـة : ثقــافــة
وزيرة الثقافة والفنون تسلم نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط

الجزائر- سلمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط وأعيان من ولاية أدرار بعد أن تم ترميمه من طرف خبراء من المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات، حسب بيان للوزارة.

و يعود تاريخ نسخ هذا المخطوط, وهو عبارة عن مصحف مكتوب على الورق بخط أندلسي, إلى سنة 727 هجري الموافق لـ 1349 ميلادي وقد تم ترميمه "وفقا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة".

و يندرج هذا العمل في إطار "مساعي وزارة الثقافة والفنون الموجهة للتكفل بالمخطوط والوثائق التاريخية النادرة" التي تحوز عليها عديد الخزائن بمختلف أنحاء الجزائر, كما يعكس "حرص وزيرة الثقافة والفنون على إعادة الاعتبار لإرثنا الوثائقي وكذا المخطوطات التي تتوفر عليها مكتباتنا وخزائننا".

 

و كانت السيدة الوزيرة قد "وعدت في زيارتها لمكتبة وخزائن الزاوية البكرية بتمنطيط بأدرار خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية بترميم المصحف", وأعطت على إثر ذلك توجيهاتها لمصالح المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات للتكفل به وترميمه.

آخر تعديل على الأحد, 23 جويلية 2023 12:49
كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الثقافة والفنون تسلم نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط
  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 18:11     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.26

بحث التعاون متعدد الأبعاد وآفاقه على المدى الطويل في قلب قمة روسيا-إفريقيا بسانت بطرسبرغ

23.07.26

ممثلا لرئيس الجمهورية ,الوزير الأول يحل بسانت بطرسبرغ للمشاركة في أشغال قمة روسيا-افريقيا

23.07.26

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بالإمكانيات الكبيرة المسخرة لإخماد الحرائق

23.07.26

الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية

23.07.26

إستراتيجية المجلس الأعلى للشباب ترتكز على توسيع قاعدته والمشاركة في السياسات العمومية…

23.07.26

الإتحاد الإفريقي يدين ب"شدة " محاولة الانقلاب في النيجر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.26

يوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

23.07.25

موجة حر مرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء على عدة ولايات بجنوب البلاد

23.07.24

حرائق الغابات: رئيس الجمهورية يعزي أسر الضحايا

23.07.24

الأوضاع العامة في المغرب تشكو من خلل تاريخي وبنيوي تنامى مع تغول الفساد والاستبداد

23.07.25

رابطة أبطال إفريقيا (2023-2024) : نتائج عملية القرعة الخاصة بالدورين الاوليين

23.07.25

فتح باب التسجيل للحاصلين على البكالوريا في مسابقات الالتحاق بمعاهد التكوين الفني في شتى…