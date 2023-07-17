افتتاح أسبوع القرية الثقافية و العلمية بتيبازة

تيبازة - أشرفت وزيرة الثقافة و الفنون, صورية مولوجي, مساء اليوم الإثنين على الافتتاح الرسمي لأسبوع القرية الثقافية و العلمية (من 15 الى 22 يوليو) المنظم بمركب الثقافة و الإعلام "عبد الوهاب سليم" بشنوة (ولاية تيبازة) بمشاركة عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة.

ويتضمن برنامج الطبعة الثانية من هذه التظاهرة التي تندرج في اطار الإحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل 15 يوليو من كل سنة، عدة ورشات وعروض فنية وترفيهية و ورشات تكوينية في المسرح والموسيقى والتلوين والاغاني الوطنية والفن التشكيلي الموجهة للأطفال بمشاركة جمعيات ثقافية من ولايتي تيبازة و الجزائر العاصمة بالإضافة إلى فرق و نوادي تابعة لمؤسسات ثقافية تحت وصاية القطاع، حسبما كشفت عنه الوزيرة في تصريح صحفي .

وأضافت السيدة مولوجي أن المناسبة تشكل فرصة للأطفال من أجل التعرف أكثر على فنيات الرسم والتدرب على الآلات الموسيقية والاستمتاع بمختلف عروض الرقص و المسرح الى جانب هواة المطالعة و عشاق السينما و الفنون التشكيلية و الاشغال اليدوية، الى غيرها من النشاطات الاخرى على غرار ورشات "لعبة العائلات السبعة" و "الفلكي الصغير" و "صناعة الخدمة".

وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أن وزارة الثقافة و الفنون تولي أهمية بالغة للعناية الثقافية و التربوية و الذوقية للأطفال خلال قضائهم عطلة الصيف.

كما سيتم خلال "أسبوع القرية الثقافية والعلمية" توزيع مجموعة من الكتب و سلسلة قصص على الأطفال المشاركين في الورشات الثقافية والعلمية كهدية من قبل المكتبة الوطنية.