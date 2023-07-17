افتتاح أسبوع القرية الثقافية و العلمية بتيبازة

ويتضمن برنامج الطبعة الثانية من هذه التظاهرة التي تندرج في اطار الإحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل 15 يوليو من كل سنة، عدة ورشات وعروض فنية وترفيهية و ورشات تكوينية في المسرح والموسيقى والتلوين والاغاني الوطنية والفن التشكيلي الموجهة للأطفال بمشاركة جمعيات ثقافية من ولايتي تيبازة و الجزائر العاصمة بالإضافة إلى فرق و نوادي تابعة لمؤسسات ثقافية تحت وصاية القطاع، حسبما كشفت عنه الوزيرة في تصريح صحفي .
وأضافت السيدة مولوجي أن المناسبة تشكل فرصة للأطفال من أجل التعرف أكثر على فنيات الرسم والتدرب على الآلات الموسيقية والاستمتاع بمختلف عروض الرقص و المسرح الى جانب هواة المطالعة و عشاق السينما و الفنون التشكيلية و الاشغال اليدوية، الى غيرها من النشاطات الاخرى على غرار ورشات "لعبة العائلات السبعة" و "الفلكي الصغير" و "صناعة الخدمة".
وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى أن وزارة الثقافة و الفنون تولي أهمية بالغة للعناية الثقافية و التربوية و الذوقية للأطفال خلال قضائهم عطلة الصيف.
كما سيتم خلال "أسبوع القرية الثقافية والعلمية" توزيع مجموعة من الكتب و سلسلة قصص على الأطفال المشاركين في الورشات الثقافية والعلمية كهدية من قبل المكتبة الوطنية.