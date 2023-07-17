عين الدفلى : تنظيم أيام مسرح الستينية من 19 إلى 22 يوليو بالمسرح الجهوي

عين الدفلى- سحتضن المسرح الجهوي طيب شريف محمد بخميس مليانة ولاية عين الدفلى فعاليات أيام مسرح الستينية إبتداء من سهرة الأربعاء المقبل المصادف لـ19 يوليو إلى غاية 22 من نفس الشهر، حسبما علم يوم الإثنين لدى مديرية الثقافة و الفنون.

و أوضح المصدر أن تظاهرة الأيام المسرحية التي ينظمها المسرح الوطني الجزائري بالتعاون مع مديرية الثقافة و الفنون, تندرج في إطار الإحتفال بالذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال و الشباب 5 يوليو 1962.

و ستفتتح التظاهرة بتقديم عرض مسرحية "إستراحة المهرجين" للمسرح الجهوي قسنطينة سهرة الأربعاء, و تليها مسرحية "العباس" للمسرح الجهوي لولاية الأغواط سهرة الخميس, إضافة إلى عرض العمل المسرحي "لالة فاطمة نسومر" للمسرح الجهوي لولاية تيزي وزو الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء و مسرحية "المحتشد" للمسرح الجهوي لسوق أهراس سهرة السبت في نفس التوقيت, وفقا لبرنامج التظاهرة.

و أضاف المصدر أنه توازيا مع أيام المسرح, ستنظم أيضا ندوة حول "الحركة المسرحية في ولاية عين الدفلى, شهادات و تجارب", السبت المقبل على مستوى المسرح الجهوي.

للإشارة, سيتم عرض مسرحيتين على مستوى المسرح الجهوي لعين الدفلى خارج إطار التظاهرة, و يتعلق الأمر بمسرحية "مفاتيح الحكيم" للأطفال اليوم الاثنين على الساعة السادسة مساء و مسرحية أخرى للكبار ستعرض غدا الثلاثاء على الساعة الثامنة مساء, علما أن العملين من إنتاج مسرح قسنطينة.