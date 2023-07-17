عين الدفلى : تنظيم أيام مسرح الستينية من 19 إلى 22 يوليو بالمسرح الجهوي

و أوضح المصدر أن تظاهرة الأيام المسرحية التي ينظمها المسرح الوطني الجزائري بالتعاون مع مديرية الثقافة و الفنون, تندرج في إطار الإحتفال بالذكرى الـ61 لعيدي الاستقلال و الشباب 5 يوليو 1962.
و ستفتتح التظاهرة بتقديم عرض مسرحية "إستراحة المهرجين" للمسرح الجهوي قسنطينة سهرة الأربعاء, و تليها مسرحية "العباس" للمسرح الجهوي لولاية الأغواط سهرة الخميس, إضافة إلى عرض العمل المسرحي "لالة فاطمة نسومر" للمسرح الجهوي لولاية تيزي وزو الجمعة المقبل على الساعة الثامنة مساء و مسرحية "المحتشد" للمسرح الجهوي لسوق أهراس سهرة السبت في نفس التوقيت, وفقا لبرنامج التظاهرة.
و أضاف المصدر أنه توازيا مع أيام المسرح, ستنظم أيضا ندوة حول "الحركة المسرحية في ولاية عين الدفلى, شهادات و تجارب", السبت المقبل على مستوى المسرح الجهوي.
للإشارة, سيتم عرض مسرحيتين على مستوى المسرح الجهوي لعين الدفلى خارج إطار التظاهرة, و يتعلق الأمر بمسرحية "مفاتيح الحكيم" للأطفال اليوم الاثنين على الساعة السادسة مساء و مسرحية أخرى للكبار ستعرض غدا الثلاثاء على الساعة الثامنة مساء, علما أن العملين من إنتاج مسرح قسنطينة.