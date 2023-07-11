Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران : إنطلاق الطبعة ال13 لمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 11:20     الفئـة : ثقــافــة
وهران : إنطلاق الطبعة ال13 لمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي

وهران - إنطلقت مساء يوم الإثنين بمسرح الهواء الطلق حسني شقرون بوهران فعاليات الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الرأي، بحضور ممثلة عن وزارة الثقافة و الفنون و السلطات الولائية و وجوه فنية و ثقافية و جمهور عريض يتشكل في أغلبه من الشباب.

و أكدت السيدة شرشبيل نبيلة في كلمة باسم وزيرة الثقافة السيدة صورية مولوجي أن أغنية الراي التي تم تسجيلها من قبل منظمة اليونسكو منذ أشهر ضمن التراث الثقافي اللامادي تمثل جزءا اصيلا من التراث الثقافي الجزائري و ساهمت منذ ظهورها في تسجيل الحياة الثقافية و الاجتماعية للجزائريين.

و دعت وزيرة الثقافة و الفنون بالمناسبة الفنانين من ملحنين و مغنين الى العمل على اثراء اغنية الراي لتكون ضمن سفراء الثقافة و الفن الجزائريين الى العالم و العمل على زيادة انتشارها.

و ذكر السيد بوسماحة محمد محافظ المهرجان الثقافي الوطني لاغنية الراي ان "محافظة المهرجان تسعى للارتقاء بهذا الموعد الثقافي والفني السنوي إلى مهرجان عالمي يستقطب نجوما ذوي مستوى عالمي و حتى جمهور من خارج الجزائر بما يتناسب مع حجم انتشار هذا الطابع الغنائي عربيا و دوليا".

و اعتلى المنصة خلال السهرة الأولى من المهرجان 5 مغنين هم الشاب وحيد و الشابة رميسا و الشاب عباس و الشاب بلال و سفيان سعيدي أدوا مجموعة من الأغاني بعضها يعود لنجوم أغنية الراي مثل المرحوم الشاب حسني الذي تم إحياء ذكراه اليوم.

كما ساهم الممثل الكوميدي محمد خساني في تنشيط هذه السهرة من خلال عروض فكاهية لاقت تجاوبا واسعا من قبل الجمهور.

و ستشهد هذه التظاهرة التي تتواصل الى غاية 14 يوليو الجاري و يشارك فيها 22 مغنيا تكريم فنانين أثروا موسيقى وأغنية الراي وعملوا على الحفاظ على هذا الموروث الغنائي حيث سيتم في كل سهرة فنية تكريم فنان على غرار الشاب حسني و جيلالي عمارنة.

و تتميز الطبعة 13 للمهرجان الثقافي لأغنية الراي بتنظيم ندوة أكاديمية يوم الأربعاء المقبل بدار الثقافة زدور ابراهيم بلقاسم حول هذا الطابع الغنائي ينشطها مجموعة من الباحثين من عدد من جهات الوطن الذين أجروا أبحاثا في أغنية الراي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 11:48
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران : إنطلاق الطبعة ال13 لمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 11:20     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.11

نواب أوروبيون ينددون في ستراسبورغ بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

23.07.11

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها لاستهتار المغرب بإنقاذ أرواح المهاجرين

23.07.11

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (مونديال-2023): اليوم الثاني: ميدالية برونزية …

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية 2023/ الملاكمة /نهائيات السيدات/:  النتائج الفنية للمنازلات 

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية/ كرة القدم: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره السعودي /1-2/

23.07.11

مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.10

الألعاب الرياضية العربية- 2023: جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم السادس

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية / كرة اليد : النتائج والترتيب عقب الجولة الرابعة

23.07.11

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

23.07.11

سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد…

23.07.10

موجة الحر الحالية تعود الى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط

23.07.11

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"