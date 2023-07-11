وهران : إنطلاق الطبعة ال13 لمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي

و أكدت السيدة شرشبيل نبيلة في كلمة باسم وزيرة الثقافة السيدة صورية مولوجي أن أغنية الراي التي تم تسجيلها من قبل منظمة اليونسكو منذ أشهر ضمن التراث الثقافي اللامادي تمثل جزءا اصيلا من التراث الثقافي الجزائري و ساهمت منذ ظهورها في تسجيل الحياة الثقافية و الاجتماعية للجزائريين.

و دعت وزيرة الثقافة و الفنون بالمناسبة الفنانين من ملحنين و مغنين الى العمل على اثراء اغنية الراي لتكون ضمن سفراء الثقافة و الفن الجزائريين الى العالم و العمل على زيادة انتشارها.

و ذكر السيد بوسماحة محمد محافظ المهرجان الثقافي الوطني لاغنية الراي ان "محافظة المهرجان تسعى للارتقاء بهذا الموعد الثقافي والفني السنوي إلى مهرجان عالمي يستقطب نجوما ذوي مستوى عالمي و حتى جمهور من خارج الجزائر بما يتناسب مع حجم انتشار هذا الطابع الغنائي عربيا و دوليا".