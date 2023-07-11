أيام المسرح المتوسطي : مسرحية "آخر حلقة" تصنع فرجة إستثنائية فوق الركح

و يأخذ هذا العرض من تصميم و إخراج عباس لاكارن الجمهور في رحلة إلى أحد روافد التراث الجزائري المتمثل في الحلقة حيث يحكي هذا العمل الفني قصة قوال يقرر أن يقدم آخر حلقة في الساحة العمومية (الطحطاحة) بسيدي بلعباس و يدعو لتجسيد مشروعه زميلين في مهنة القوالة و تقديم عرض متميز و استثنائي و فرجة ممتعة حسبما أبرزه ل(واج) المكلف بالإعلام لفرقة "الحلقة".

و قد وظف مصمم العرض كوكتيلا من قصائد الملحون لشعراء معروفين بغرب البلاد منهم الشاعر مصطفى بن براهيم و بن حراث و عبد الرحمان المجدوب و كذا حكم و أقوال مأثورة مستمدة من التراث اللامادي الجزائري مع عرض جانب من طقوس مرافقة لحفلات دينية كختم القرآن الكريم و أخرى اجتماعية و أغاني كان تردد عند نزول المطر كما أضاف رضوان لاكارن.