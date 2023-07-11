أيام المسرح المتوسطي : مسرحية "آخر حلقة" تصنع فرجة إستثنائية فوق الركح

و يأخذ هذا العرض من تصميم و إخراج عباس لاكارن الجمهور في رحلة إلى أحد روافد التراث الجزائري المتمثل في الحلقة حيث يحكي هذا العمل الفني قصة قوال يقرر أن يقدم آخر حلقة في الساحة العمومية (الطحطاحة) بسيدي بلعباس و يدعو لتجسيد مشروعه زميلين في مهنة القوالة و تقديم عرض متميز و استثنائي و فرجة ممتعة حسبما أبرزه ل(واج) المكلف بالإعلام لفرقة "الحلقة".
و قد وظف مصمم العرض كوكتيلا من قصائد الملحون لشعراء معروفين بغرب البلاد منهم الشاعر مصطفى بن براهيم و بن حراث و عبد الرحمان المجدوب و كذا حكم و أقوال مأثورة مستمدة من التراث اللامادي الجزائري مع عرض جانب من طقوس مرافقة لحفلات دينية كختم القرآن الكريم و أخرى اجتماعية و أغاني كان تردد عند نزول المطر كما أضاف رضوان لاكارن.
و بمناسبة الاحتفال بستينية استقلال الجزائر تضمنت لوحات "آخر حلقة" التي جابت مختلف ولايات الوطن مقاطع لأهازيج شعبية تخلد مآثر ثورة التحرير المظفرة منها أغنية "وادي الشولي" و تتغني بالاستقلال وفق السيد لاكارن.
و يسعى المخرج الذي له تجربة كبيرة في المسرح بسيدي بلعباس من خلال "آخر حلقة" إلى إعادة الاعتبار لفن الحلقة و نقل هذا الموروث إلى الأجيال الصاعدة للحفاظ عليه كونه يعتبر شكل من أشكال الفرجة مثلما أشير إليه.
للإشارة برمجت في إطار الطبعة الثانية لأيام المسرح المتوسطي لوهران عروض مسرحية من الجزائر و فرنسا و ايطاليا و تونس حيث ينتظر تقديم مسرحية "حديث التراكن" للمخرج لتونسي صابر حامي غدا الثلاثاء.
و يتم تنظيم هذا الموعد المسرحي الذي ستختتم فعالياته يوم 12 يوليو و تتزامن مع الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية المنظمة في الجزائر المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" تحت رعاية وزارة الثقافة و الفنون.