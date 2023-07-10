Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المهرجان الثقافي الدولي للمالوف: الطبعة ال11 بمشاركة خمس دول

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 19:15     الفئـة : ثقــافــة
المهرجان الثقافي الدولي للمالوف: الطبعة ال11 بمشاركة خمس دول

قسنطينة - ستشهد الطبعة ال11 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف التي ستحتضنها قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة خلال الفترة الممتدة بين 11 و 15 يوليو الجاري، مشاركة 5 دول، حسب ما كشف عنه بعد ظهر اليوم الاثنين محافظ المهرجان، إلياس بن بكير. 

و أوضح ذات المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها بالمتحف العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية "قصر الحاج أحمد باي" بحضور فنانين سيشاركون في هذه التظاهرة أن "هذا المهرجان الدولي يعود من جديد بعد غياب 6 سنوات بمشاركة فنانين وفرق موسيقية من دول تونس و ليبيا، ولبنان و إيطاليا علاوة على الجزائر فيما ستكون تركيا ضيف شرف هذه الطبعة الجديدة".

و يأتي تنظيم الطبعة ال11 لهذا المهرجان الدولي  تحت شعار "المالوف قلعة قسنطينة و مدرستها الخالدة " برعاية من وزارة الثقافة والفنون وبإشراف من والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، حسب السيد بن بكير، الذي أبرز أن هذه الطبعة من شأنها إضفاء حركية أكبر على المشهد الثقافي لمدينة الجسور المعلقة و إعادة الوهج الفني لها بإدراج العديد من السهرات الفنية الراقية.

إقرأ أيضا:    قسنطينة : المهرجان الدولي للمالوف يعود من جديد

وفصل في ذات السياق أنه قد تمت برمجة عديد السهرات التي ستكون بدايتها مع "سهرة كبار المدينة" التي سيحييها كل من سليم فرقاني و أحمد عوابدية و توفيق تواتي و محمد الشريف زعرور و ذيب العياشي من الجزائر و شهرزاد هلال (تونس) تليها "سهرة سول المدينة" ثم "سفراء و أبناء المدينة".

كما تمت برمجة سهرة حول "القندورة وحراير المدينة" لإبراز خصائص مدارس الموسيقى الأندلسية الجزائرية الثلاث (الصنعة، المالوف، الغرناطية) و ذلك بمشاركة كل من نعيمة الجزائرية و مريم بن علال و دنيا الجزائرية و ندى الريحان علاوة على الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة.

وسيحيي السهرة الختامية "مستقبل المالوف" نخبة من الأصوات الشابة الصاعدة في طابع المالوف على غرار عدلان فرقاني و مالك شلوق و نزيم لمنور و محمد الأمين بوناح وكذا الفرقة التركية حمدي ديميرجي أوغلو، حسب ما تم إيضاحه.

وستتزامن السهرة الختامية مع اختتام الألعاب الرياضية العربية التي تحتضن قسنطينة العديد من فعالياتها حيث سيتم اغتنامها –وفق ذات المصدر- لتعريف المشاركين العرب بالفن والتراث الموسيقى الجزائري العريق.

كما ستتخلل هذه الطبعة معارض خاصة باللباس التقليدي القسنطيني النسوي والرجالي وفن الطبخ والحلويات القسنطينية، وكذا الآلات الموسيقية الخاصة بطابع المالوف، بكل من المتحف العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية و المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور و قاعة العروض الكبرى أحمد باي.

للإشارة، تم تخصيص 5 نقاط لنقل الجمهور المهتم بمتابعة سهرات هذا المهرجان  بسعر رمزي بغية تسهيل التنقل من و إلى قاعة العروض الكبرى أحمد باي طيلة أيام التظاهرة.

آخر تعديل على الإثنين, 10 جويلية 2023 20:13
كلـمات مفتـاحيــة :
المهرجان الثقافي الدولي للمالوف: الطبعة ال11 بمشاركة خمس دول
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 19:15     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.11

نواب أوروبيون ينددون في ستراسبورغ بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

23.07.11

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها لاستهتار المغرب بإنقاذ أرواح المهاجرين

23.07.11

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (مونديال-2023): اليوم الثاني: ميدالية برونزية …

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية 2023/ الملاكمة /نهائيات السيدات/:  النتائج الفنية للمنازلات 

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية/ كرة القدم: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره السعودي /1-2/

23.07.11

مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.07.10

الألعاب الرياضية العربية- 2023: جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم السادس

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية / كرة اليد : النتائج والترتيب عقب الجولة الرابعة

23.07.11

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

23.07.11

سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد…

23.07.10

موجة الحر الحالية تعود الى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط

23.07.11

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"