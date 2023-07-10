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أيام المسرح المتوسطي بوهران : عرض المسرحية الإيطالية" الصيف الأخير"

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 09:28     الفئـة : ثقــافــة
أيام المسرح المتوسطي بوهران : عرض المسرحية الإيطالية&quot; الصيف الأخير&quot;

وهران - تابع الجمهور مساء يوم الأحد بالمسرح الجهوي "عبد القادر علولة" لوهران العرض المسرحي الإيطالي "الصيف الأخير" المبرمج في إطار الطبعة الثانية لأيام المسرح المتوسطي.

و تسلط هذه المسرحية، المستمدة من نص لكلوديو فافا وإخراج شيارا كاليغري، الضوء على أهم المحطات من حياة القاضيين فالكوني جوفاني و باولو بورسيلينو اللذين اغتالتهما المافيا في سنة 1992 حسبما أبرزته لوأج المخرجة على هامش عرض هذا العمل الذي تم إنتاجه في 2022.

و أضافت أن هذه المسرحية التي أدى فيها دور القاضيين الممثلان سيمون لوجيليو وجيوفاني سنتان جيليو تروي يوميات الشخصيتين وعلاقة الصداقة والمهنة التي كانت تربطهما.

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و من جهتها أشادت مديرة المعهد الثقافي الايطالي بالجزائر أنطونيا غراندي في كلمة لها بمناسبة بوضع المسرح الجهوي لوهران تقنية عن طريق الشاشة لترجمة المسرحية مما يسمح للجمهور بالمتابعة والاستمتاع بهذا العرض.

و ينتظر عرض "الصيف الأخير" يوم 11 يوليو بعنابة ويوم 13 من نفس الشهر بالجزائر العاصمة وذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الايطالي بالجزائر, حسبما أعلنته المخرجة شيارا كاليغري التي ذكرت أن ايطاليا تشارك للمرة الثانية في أيام المسرح المتوسطي.

و للتذكير برمجت في إطار الطبعة الثانية لأيام المسرح المتوسطي لوهران أربعة عروض مسرحية من الجزائر وفرنسا وايطاليا وتونس حيث ينتظر تقديم مسرحة "حديث التراكن" للمخرج لتونسي صابر حامي غدا الاثنين.

و يشرف على تنظيم هذه التظاهرة الذي ستختتم فعالياته يوم 12 يوليو وتتزامن مع الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية المنظمة في الجزائر والتي تحتضن عاصمة غرب البلاد جزء من منافساتها المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" و تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون.

آخر تعديل على الإثنين, 10 جويلية 2023 12:53
كلـمات مفتـاحيــة :
أيام المسرح المتوسطي بوهران : عرض المسرحية الإيطالية" الصيف الأخير"
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 جويلية 2023 09:28     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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