أيام المسرح المتوسطي بوهران : عرض المسرحية الإيطالية" الصيف الأخير"

و تسلط هذه المسرحية، المستمدة من نص لكلوديو فافا وإخراج شيارا كاليغري، الضوء على أهم المحطات من حياة القاضيين فالكوني جوفاني و باولو بورسيلينو اللذين اغتالتهما المافيا في سنة 1992 حسبما أبرزته لوأج المخرجة على هامش عرض هذا العمل الذي تم إنتاجه في 2022.

و أضافت أن هذه المسرحية التي أدى فيها دور القاضيين الممثلان سيمون لوجيليو وجيوفاني سنتان جيليو تروي يوميات الشخصيتين وعلاقة الصداقة والمهنة التي كانت تربطهما.

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و من جهتها أشادت مديرة المعهد الثقافي الايطالي بالجزائر أنطونيا غراندي في كلمة لها بمناسبة بوضع المسرح الجهوي لوهران تقنية عن طريق الشاشة لترجمة المسرحية مما يسمح للجمهور بالمتابعة والاستمتاع بهذا العرض.