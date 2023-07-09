وهران: المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بدءا من الاثنين

وهران - تكتسي الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الرأي الذي ستنطلق فعالياته غدا الاثنين بوهران أهمية كبيرة خاصة و أنه جاء بعد تسجيل أغنية الراي ضمن التراث الانساني من طرف منظمة اليونيسكو, حسبما أعلنه اليوم الأحد بوهران ممثل وزارة الثقافة و الفنون، فيصل صاحبي.

وأوضح السيد صاحبي في ندوة صحفية نظمت بدار الثقافة "زدور ابراهيم بلقاسم" حول ذات التظاهرة الفنية, أن هذه الطبعة تكتسي "أهمية خاصة حيث أنها تأتي بعد تسجيل أغنية الراي ضمن التراث اللامادي الانساني من طرف اليونيسكو و كونها تتزامن مع الالعاب الرياضية العربية المنظمة في الجزائر".

ويكمن الجديد في هذه التظاهرة التي سيحتضنها مسرح الهواء الطلق "حسني شقرون" في تنظيم ندوة أكاديمية يوم 12 يوليو بدار الثقافة حول هذا الفن الاصيل من تنشيط كوكبة من المختصين الذين أجروا أبحاث في أغنية الراي من غرب البلاد ومن ولايات أخرى, حسبما ذكره ممثل الوزارة الوصية التي تمول هذا المهرجان .

كما أن الخصوصية التي تحملها هذه الطبعة أنها منفتحة على أسماء من الفنانين الشباب من مختلف ولايات الوطن والذين يحرصون على إحياء هذا التراث فضلا عن نجوم معروفة في أغنية الراي, مثلما أشار اليه فيصل صاحبي.

و ستشهد هذه التظاهرة التي تتواصل الى غاية 14 يوليو الجاري, تكريم فنانين أثروا موسيقى وأغنية الراي وعملوا على الحفاظ على هذا الموروث الغنائي حيث سيتم في كل سهرة فنية تكريم فنان على غرار الشاب حسني و الشيخة الجنية و جيلالي عمارنة, حسبما ذكره المدير الفني, أمين دهان.

ومن جهته, أكد محافظ المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي, محمد بوسماحة, أن الهيئة التي يشرف عليها تعمل على المحافظة على هذا التراث الذي حظي بتسجيله ضمن التراث الانساني من طرف "اليونيسكو" و تسعى أيضا الى الارتقاء بهذا الموعد السنوي الى مهرجان عالمي.

و ينتظر في هذه الطبعة مشاركة 22 مغنيا حيث سيحيي كل سهرة فنية ما بين أربعة أو خمسة فنانين وتتخلل هذه السهرات عروض فكاهية وترفيهية سيقدمها الممثل محمد خساني, وفق ذات المحافظ.