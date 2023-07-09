مشاركة 30 فنانا في الطبعة 14 لمهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية

وهران- ينتظر مشاركة 30 فنانا في الطبعة ال14 لمهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية التي ستنظم بوهران من 13 إلى 17 يوليو الجاري,حسبما علم اليوم الأحد لدى محافظة التظاهرة, سعاد بوعلي.

و سيشارك في هذه الطبعة التي سيحتضنها المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" فنانون يؤدون الأغنية الوهرانية من مختلف الأجيال بينهم بارودي بخدة و سامية بن نابي و جميلة ساحلي و معطي الحاج و حورية بابا و الزبير رحال و صابر الهواري و هواري ولهاصي و آخرون, كما أوضحت الفنانة سعاد بوعلي في ندوة صحفية.

و برمج المنظمون خمس سهرات بمشاركة 6 فنانين في كل سهرة مع برمجة عرضين للبالي خلال سهرتي الافتتاح و الاختتام لفرقة "بالي النجمة الذهبية", فضلا عن تكريم الفنانين بارودي بخدة و الزبير رحال اللذين أبيا إلا أن يشاركا في التظاهرة رغم وضعهما الصحي.

و أشار قائد الجوق الذي سيرافق السهرات الفنية للمهرجان, خليل بابا أحمد, إلى تشكيل جوق فني من 24 عازفا يضم لأول مرة عازفات مع توزيع موسيقي خاص للأغاني التي ستقدم مع التحضير لإعداد كتاب يضم الألحان الخاصة بالأغاني المشاركة في التظاهرة يتم طبعه من قبل محافظة المهرجان و يسلم لمختلف المعاهد الموسيقية لاعتماده كمرجع لتدريس طلبة الموسيقى.

و أعلن المكلف بالإعلام في الطبعة 14 لمهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية, محمد نابي, عن برمجة ندوتين علميتين حول تاريخ الأغنية الوهرانية على هامش هذه التظاهرة الفنية و يؤطرهما أساتذة و باحثون من مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران.