ستينية الإستقلال : الإعلان عن الفائزين بالجائزة الشعرية "الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا"

وأشرف على افتتاح حفل توزيع الجوائز الخاصة بهذه المسابقة المنظمة من طرف الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالتعاون مع قصر الثقافة "مفدي زكريا" والمركز الوطني للسمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون الخاص بالاحتفاء بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية, الأمين العام بالنيابة, سيد علي سبع, ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي.
وعرفت مسابقة الشعر الفصيح تتويج خليل عباس بالمرتبة الأولى, سميرة بن عيسى بالمرتبة الثانية وأحمد بوفحتة بالمرتبة الثالثة, وفي صنف الملحون, توج بالمرتبة الأولى الشاعر بن علية عبد السلام وبالثانية عطية عمارة, وأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الطاهر بلخيري.
وأما في الشعر الأمازيغي فقد فاز بالمراتب الثلاثة الأولى كل من كمال بويزي والطاهر مراح وشفيق مناول على التوالي.
وعرف برنامج هذا الحدث الثقافي الذي استمر يومين (21- 22 يونيو) عرض الفيلم الطويل "الموسم الخامس" للمخرج أحمد بن كاملة, وتقديم قراءات شعرية في الفصيح والملحون والأمازيغي, إلى جانب إحياء حفل فني في طابعي المالوف والشعبي.