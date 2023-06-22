Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ستينية الإستقلال : الإعلان عن الفائزين بالجائزة الشعرية "الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا"

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 18:58     الفئـة : ثقــافــة
ستينية الإستقلال : الإعلان عن الفائزين بالجائزة الشعرية &quot;الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا&quot;

الجزائر - تم اليوم الخميس بقصر الثقافة "مفدي زكريا" (الجزائر العاصمة) توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة الوطنية للشعر "الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا", التي كانت من نصيب تسعة مبدعين في الشعر الفصيح والملحون والأمازيغي.

وأشرف على افتتاح حفل توزيع الجوائز الخاصة بهذه المسابقة المنظمة من طرف الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالتعاون مع قصر الثقافة "مفدي زكريا" والمركز الوطني للسمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون الخاص بالاحتفاء بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية, الأمين العام بالنيابة, سيد علي سبع, ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي.

وعرفت مسابقة الشعر الفصيح تتويج خليل عباس بالمرتبة الأولى, سميرة بن عيسى بالمرتبة الثانية وأحمد بوفحتة بالمرتبة الثالثة, وفي صنف الملحون, توج بالمرتبة الأولى الشاعر بن علية عبد السلام وبالثانية عطية عمارة, وأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الطاهر بلخيري.

وأما في الشعر الأمازيغي فقد فاز بالمراتب الثلاثة الأولى كل من كمال بويزي والطاهر مراح وشفيق مناول على التوالي.

وعرف برنامج هذا الحدث الثقافي الذي استمر يومين (21- 22 يونيو) عرض الفيلم الطويل "الموسم الخامس" للمخرج أحمد بن كاملة, وتقديم قراءات شعرية في الفصيح والملحون والأمازيغي, إلى جانب إحياء حفل فني في طابعي المالوف والشعبي.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 19:32
كلـمات مفتـاحيــة :
ستينية الإستقلال : الإعلان عن الفائزين بالجائزة الشعرية "الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا"
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 18:58     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.06.23

الجزائر تدين "بأشد العبارات" الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد…

23.06.22

وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

23.06.22

وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

23.06.22

نهائي كأس الجزائر: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق أولمبي الشلف

23.06.22

اسبانيا : موقف سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية "خطأ جسيم"

23.06.22

نهائي كأس الجزائر : تتويج جمعية أولمبي الشلف بكأسها الثانية على حساب شباب بلوزداد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.06.21

خبر طلب وزارة الشؤون الخارجية من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري لا أساس له من…

23.06.21

الجزائر تعرب عن "إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام" التي استهدفت مبنى إقامة سفيرها بالخرطوم

23.06.19

رئيس الجمهورية يستقبل سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

23.06.21

نشر خبر مغلوط: سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي مسؤولي قناة "النهار"

23.06.20

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي

23.06.20

رئيس الجمهورية يؤكد حرص الجزائر على إقامة شراكة استراتيجية مع ايطاليا