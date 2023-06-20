المهرجان الوطني لمسرح الطفل: "نانوس دب الضوء والألوان" يتوج بجائزة أحسن عرض متكامل

وقد أعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن تتويج مسرحية "نانوس دب الضوء والألوان" للمسرج الجهوي العلمة (سطيف) بجائزة ''الإبزيم الذهبي'' في حفل اختتام هذه التظاهرة الفنية بعدما احتلت المركز الأول من ضمن 9 عروض مسرحية مشاركة في الوقت الذي عادت فيه المرتبة الثانية لمسرحية "أميرة واللحن" للمسرح الجهوي لأدرار.

كما تم خلال الحفل الختامي تسليم جائزة ''أحسن إخراج'' للفنانة ليندة سلام من المسرح الجهوي عز الدين مجوبي لعنابة عن مسرحية ''عهد الأصدقاء'' وجائزة ''أحسن نص'' التي فازت بها أسماء بن أحمد من جمعية براعم الفن الثقافية لسكيكدة المشاركة بالعرض المسرحي "أحلم " وكذا جائزة ''أحسن تأليف موسيقي'' لسمير شياخ من المسرح الجهوي لأدرار.

كما عادت جائزة ''أحسن دور رجالي'' للممثل محمد قوجيل عن دوره في مسرحية "فارس من هذا الزمن" للجمعية الشبابية لرواد الفن والثقافة لتيارت وجائزة ''أحسن دور نسائي'' للممثلات عن في مسرحية "أحلم" كل من رحيل بوكلوة وبلقيس بوكلوة ومريم محمد بن علي من جمعية براعم الفن لسكيكدة.

وقامت محافظة الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني الثقافي لمسرح الطفل خلال حفل الاختتام بتكريم عائلة الممثل المسرحي الراحل محمد الصالح براح المدعو " عزيز" والعديد من الوجوه المسرحية التي شرفت هذه التظاهرة بحضورها في شاكلة بهية راشدي وحكيم دكار ومفيدة عداس ومراد صاولي وصابرينة قريشي وسيف الدين بوهة .

وقد تنافست في الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني الثقافي لمسرح الطفل والتي حملت شعار "طفل سعيد في عهد جديد" 9 فرق مسرحية ممثلة لعدة ولايات من الوطن طيلة 4 أيام على ''إبزيم'' المهرجان تحت إشراف لجنة تحكيم ضمت كل من الممثلة ريم تاكوشت والفنان عباس محمد إسلام وسالم النفطي.

كما شاركت في التظاهرة 7 عروض مسرحية أخرى في تنشيط المحيط بمناطق الظل عبر بلديات ولاية خنشلة لمنح الفرصة لأطفال المناطق النائية للاستمتاع بالعروض المسرحية خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى إقامة ورشات تكوينية في فن التمثيل والكتابة الدرامية من تأطير الأستاذين عيسى جقاطي و إسماعيل سوفيط.

للتذكير، فقد افتتحت الطبعة الـ 11 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح الطفل بخنشلة يوم الجمعة المنصرم بحضور مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي ممثلا لوزيرة الثقافة والفنون والسلطات المحلية وعدد كبير من الأطفال رفقة أوليائهم الذين امتلأت بهم قاعة العروض لدار الثقافة علي سوايحي.