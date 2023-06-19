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تلمسان : إنطلاق الطبعة الثالثة للصالون الوطني للصورة الفنية

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 جوان 2023 18:15     الفئـة : ثقــافــة
تلمسان : إنطلاق الطبعة الثالثة للصالون الوطني للصورة الفنية

تلمسان - إنطلقت مساء يوم الاثنين بدار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الوطني للصورة الفنية التي تقام تحت شعار "عدسة جزائرية..آثار وتراث".

و شهدت مراسم افتتاح هذه التظاهرة المنظمة من طرف مركز الفنون والمعارض بالتنسيق مع المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية ودار الثقافة لتلمسان عرض حوالي 50 صورة فوتوغرافية حول التراث واللباس التقليدي والصناعة التقليدية وقصبات الجزائر برواق الفن "عبد الحليم همش" للمؤسسة الثقافية المذكورة.

و تعرف هذه الطبعة مشاركة عدة مصورين محترفين من 11 ولاية وفق ما أفادت به لوأج مديرة مركز الفنون والمعارض لتلمسان سميرة أمبوعزة.

و قد استقطب الصالون المتواصل إلى غاية الفاتح يوليو المقبل عدد معتبر من المصورين المحترفين والهواة للتعرف على التقنيات المستعملة في التقاط الصور المعروضة من طرف المصورين المشاركين.

و يرتقب تنظيم بالمناسبة جلسات تصويرية ويوم دراسي بعنوان "آثار وتراث بعدسة جزائرية" يتطرق إلى دور الإعلام والمصورين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسياحة ينشطه أساتذة وباحثين من جامعة تلمسان، حسب نفس المصدر.

كما سيتم تنظيم أيضا جلسة للنقاش تجمع المصورين الفوتوغرافيين وورشة فنية يؤطرها الفنان المصور سمير جامة من الجزائر العاصمة.

و تهدف هذه التظاهرة إلى تحفيز الهواة على التصوير وتعزيز التراث الجزائري وتثمينه من خلال المصورين ومنحهم الفرصة لتوثيق هذا التراث عن طريق عدساتهم، مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الإثنين, 19 جوان 2023 19:07
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تلمسان : إنطلاق الطبعة الثالثة للصالون الوطني للصورة الفنية
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 جوان 2023 18:15     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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