بشار/تراث ثقافي : تسجيل ستة مواقع أثرية وتاريخية في قائمة الجرد التكميلي

و يتعلق الأمر بالمسجد العتيق لقصر بشار وقصور بوقايس (60 كلم غرب بشار) و لحمر (35 كلم غرب بشار) وأولاد عياد (بلدية العبادلة على بعد 88 كلم جنوب بشار), مثلما أوضحه لوأج منسق التراث الثقافي بمديرية القطاع, عبد الحميد نوغال.

و شمل هذا الإجراء أيضا الموقعين المسميين ب "المنصبة" و "الشبكة" اللذين يتوجدان على مسافة 30 و40 كلم على التوالي بشمال بلدية القنادسة ( 18 كلم جنوب بشار) واللذان يحتويان على عديد الصخور لنقوش حروف "التيفيناغ" و التي تعود تاريخيا إلى عصور ما قبل التاريخ (الألفية الأولى قبل الميلاد) وعديد النقوش الصخرية لأنواع حيوانية من فيلة و أبقار وحشية و وحيد القرن, كما شرح ذات المتحدث.