بشار/تراث ثقافي : تسجيل ستة مواقع أثرية وتاريخية في قائمة الجرد التكميلي

و يتعلق الأمر بالمسجد العتيق لقصر بشار وقصور بوقايس (60 كلم غرب بشار) و لحمر (35 كلم غرب بشار) وأولاد عياد (بلدية العبادلة على بعد 88 كلم جنوب بشار), مثلما أوضحه لوأج منسق التراث الثقافي بمديرية القطاع, عبد الحميد نوغال.
و شمل هذا الإجراء أيضا الموقعين المسميين ب "المنصبة" و "الشبكة" اللذين يتوجدان على مسافة 30 و40 كلم على التوالي بشمال بلدية القنادسة ( 18 كلم جنوب بشار) واللذان يحتويان على عديد الصخور لنقوش حروف "التيفيناغ" و التي تعود تاريخيا إلى عصور ما قبل التاريخ (الألفية الأولى قبل الميلاد) وعديد النقوش الصخرية لأنواع حيوانية من فيلة و أبقار وحشية و وحيد القرن, كما شرح ذات المتحدث.
و يأتي إدراج هذه المواقع الأثرية والتاريخية من طرف اللجنة المحلية للممتلكات الثقافية في ذات القائمة ليعزز قائمة المواقع التاريخية للمنطقة بما يساعد على المحافظة بشكل أفضل على تراث قديم يعود إلى حقب تاريخية مختلفة بمنطقة الساورة.
و قد تم في وقت سابق تسجيل في القائمة القاعدية لبنك المعلومات لقطاع الثقافة والفنون عديد من التعابير الفنية التقليدية للتراث اللامادي المحلي من بينها رقاصات "الحوبي" و "الحيدوس" و رقص وموسيقى الديوان وموسيقى العود, والقارقابو والإنشاد الروحي التقليدي (الحضرة) إضافة إلى موسيقى وغناء "مايا", بوصفها تراثا ثقافيا لا ماديا للمنطقة , إستنادا لنفس المصدر.