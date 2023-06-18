المهرجان الأوروبي للموسيقى: الدانمارك والمجر ضيفا شرف

وخلال هذا الحفل الذي حضرته سفيرة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا ساينز، أمتع الثلاثي الدانماركي الذي ضم شو بولسن على آلة الباس و المغني إسبن جست على البيانو و سيرن فروست على الطبل الحضور الكبير الذي حول الفضاء الفاصل بين المسرح و صفوف المقاعد الأولى إلى ساحة للرقص.

ومن بين الأغاني التي أدتها فرقة "SP-JUST-FROST" المختصة في الأنواع الموسيقية "شا-شا-شا" و "ريتم أند بلوز" و "كاليبسو" و "سامبا" و غيرها من المقطوعات رفقة المؤلف الموسيقي و مبتكر النوع الموسيقي "القصبة-جاز"، محمد روان الملقب ب "شاعر المندول الأبيض".

بعد الاحتفال بعيد ميلاد صديقهم عبد الرحمان على خشبة المسرح، تم إعداد المسرح للجزء الثاني من العرض الذي رحب بالمغنية المجرية الكبيرة التي تحب الجزائر "بوجي".

وإذ أعربت عن "سعادتها بالعودة للمرة الثانية للغناء في الجزائر العاصمة"، شكرت المغنية المجرية مصمم الأزياء الكبير كريم عكروف الذي تم استدعاءه في آخر لحظة ليقدم لها زيا للسهرة بعد بقاء أمتعتها (التي كانت تحوي على ثيابها) في مطار دبلن (إيرلاند).

وأدت المغنية التي كانت مرفوقة باثنين من الموسيقيين، غابور أوتال على البيانو و تاماس زابو على الطبل، نحو 12 مقطوعة قبل أن ترافقها مغنية الموسيقى الأندلسية والجزائرية، منال غربي تحت تصفيقات الجمهور.

وتؤدي بوجي و هي مغنية و كاتبة أغان مقيمة في بودابست أغانيها الخاصة بثلاث لغات المجرية و الإنجليزية و الفرنسية حيث يضم عالمها الموسيقي مزيجا من الأنواع الموسيقية الكلاسيكية و موسيقى الجاز و الموسيقى العالمية مع تأثير واضح للأغنية الفرنسية.

وقد أحيت المغنية المجرية العديد من الحفلات في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية و بحوزتها أربعة ألبومات منها "Boggie" (2013) "Fragilité " (2022).

خلال هذه الأمسية الثالثة من المهرجان الذي جرى في جو بهيج، استمتع الجمهور بهذه الرحلة الموسيقية الجميلة لمدة ساعتين.

يتواصل المهرجان الأوروبي ال23 للموسيقى بالمسرح الوطني الجزائري إلى غاية 21 يونيو بمشاركة ثلاثة عشر بلدا أوروبيا من بينها كرواتيا و بلجيكا في برنامج اليوم الأحد ممثلة ب "Duo Alhambra" للموسيقى الكلاسيكية و "Trio Thibault Dille Latin" للموسيقى اللاتينية.