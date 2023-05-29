الفنان التشكيلي طارق ذوادي يتحدى اضطراب طيف التوحد ويبدع بريشته

تبسة - يبدع الشاب طارق ذوادي من ولاية تبسة بريشته ليرسم أجمل اللوحات الفنية متحديا بذلك اضطراب طيف التوحد الذي لازمه منذ نعومة أظافره, ليكون أصغر مشارك والمتميز من بين كل الفنانين التشكيليين في الطبعة الخامسة عشر من الصالون الوطني للفنون التشكيلية ( 28-30 مايو بتبسة ) .

ولم يكن هذا الاضطراب عائقا أمام طارق صاحب 17 عاما, حيث سرق الأنظار وتميز بين كل الحضور في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية التي بادرت الى تنظيمها دار الثقافة محمد الشبوكي من خلال لوحته الفنية وذكاءه وفطنته, رغم من صعوبة التواصل الاجتماعي وإحتكاكه مع الآخرين.

وعلى الرغم من تمدرسه على مستوى المركز البيداغوجي النفسي للاطفال ذوي الهمم بعاصمة ولاية تبسة منذ سنوات, الا ان طارق لم يخف تميزه عن باقي زملاءه, وفق ما صرح به لوأج) مدير ذات المركز, لطفي زنتري, مشيرا الى انه كان يحقق نتائج جد حسنة في كل النشاطات خاصة منها الثقافية على غرار الفن التشكيلي.

وأردف المتحدث قائلا أن "موهبة الرسم التي تميز بها طارق فرضت على القائمين على المركز توجيهه نحو نادي الابداع بدار الثقافة الذي رحب به وأتاح له الفرصة لتنمية موهبته تحت اشراف استاذ مختص, وهو ما مكنه من المشاركة في الصالون الوطني ال15 للفنون التشكيلية " .

من جهته, أفاد السيد محمد ذوادي والد الرسام طارق بأن "إبنه ظهرت لديه موهبة الرسم والابداع بأقلامه منذ الصغر, وكان يقضي أغلب وقته في البيت بين الاوراق والأقلام يرسم ويقلد الكتابات والخطوط حتى الصعبة منها, وهو ما مكنه من انجاز عشرات الرسومات التي تحمل بين طياتها دلالات مختلفة".

واضاف ان طارق اتخذ من الرسم وسيلة للتعبير والتواصل مع والديه ومشرفته التربوية بالمركز لإيصال ما لا يستطيع قوله وترجمته عن طريق الكتابات والرسوم, مبرزا بأنه يمتلك دقة كبيرة في استعمال الألوان و تنسيقها وتقليد الصور والرسوم.

وبدوره، إعتبر مدير دار الثقافة, منير مويسي, بأن إتاحة الفرصة للرسام المبدع طارق للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية يعد تشجيعا له على الرسم والمواصلة في تنمية موهبته التي يتميز بها عن الاخرين, ودعما معنويا له ولوالديه.

وأضاف أن أبواب دار الثقافة من خلال ورشاتها في السمعي البصري والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وصناعة الخزف والمسرح وغيرها من النشاطات مفتوحة لكل الفئات والشرائح للانخراط فيها .