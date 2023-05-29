Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفنان التشكيلي طارق ذوادي يتحدى اضطراب طيف التوحد ويبدع بريشته

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 20:00     الفئـة : ثقــافــة

تبسة - يبدع الشاب طارق ذوادي من ولاية تبسة بريشته ليرسم أجمل اللوحات الفنية متحديا بذلك اضطراب طيف التوحد الذي لازمه منذ نعومة أظافره, ليكون أصغر مشارك والمتميز من بين كل الفنانين التشكيليين في الطبعة الخامسة عشر من الصالون الوطني للفنون التشكيلية ( 28-30 مايو بتبسة ) .

ولم يكن هذا الاضطراب عائقا أمام طارق صاحب 17 عاما, حيث سرق الأنظار وتميز بين كل الحضور في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية التي بادرت الى تنظيمها دار الثقافة محمد الشبوكي من خلال لوحته الفنية وذكاءه وفطنته, رغم من صعوبة التواصل الاجتماعي وإحتكاكه مع الآخرين.

وعلى الرغم من تمدرسه على مستوى المركز البيداغوجي النفسي للاطفال ذوي الهمم بعاصمة ولاية تبسة منذ سنوات, الا ان طارق لم يخف تميزه عن باقي زملاءه, وفق ما صرح به لوأج) مدير ذات المركز, لطفي زنتري, مشيرا الى انه كان يحقق نتائج جد حسنة في كل النشاطات خاصة منها الثقافية على غرار الفن التشكيلي.

وأردف المتحدث قائلا أن "موهبة الرسم التي تميز بها طارق فرضت على القائمين على المركز توجيهه نحو نادي الابداع بدار الثقافة الذي رحب به وأتاح له الفرصة لتنمية موهبته تحت اشراف استاذ مختص, وهو ما مكنه من المشاركة في الصالون الوطني ال15 للفنون التشكيلية " .

من جهته, أفاد السيد محمد ذوادي والد الرسام طارق بأن "إبنه ظهرت لديه موهبة الرسم والابداع بأقلامه منذ الصغر, وكان يقضي أغلب وقته في البيت بين الاوراق والأقلام يرسم ويقلد الكتابات والخطوط حتى الصعبة منها, وهو ما مكنه من انجاز عشرات الرسومات التي تحمل بين طياتها دلالات مختلفة".

واضاف ان طارق اتخذ من الرسم وسيلة للتعبير والتواصل مع والديه ومشرفته التربوية بالمركز لإيصال ما لا يستطيع قوله وترجمته عن طريق الكتابات والرسوم, مبرزا بأنه يمتلك دقة كبيرة في استعمال الألوان و تنسيقها وتقليد الصور والرسوم.

وبدوره، إعتبر مدير دار الثقافة, منير مويسي, بأن إتاحة الفرصة للرسام المبدع طارق للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية يعد تشجيعا له على الرسم والمواصلة في تنمية موهبته التي يتميز بها عن الاخرين, ودعما معنويا له ولوالديه.

وأضاف أن أبواب دار الثقافة من خلال ورشاتها في السمعي البصري والتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وصناعة الخزف والمسرح وغيرها من النشاطات مفتوحة لكل الفئات والشرائح للانخراط فيها .

كلـمات مفتـاحيــة :
الفنان التشكيلي طارق ذوادي يتحدى اضطراب طيف التوحد ويبدع بريشته
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 ماي 2023 20:00     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.05.30

بلعابد يستعرض مع المديرة الإقليمية لليونيسيف سبل التعاون في مجال التربية

23.05.30

تهيئة المعالم التاريخية تعبير عن حرص الدولة للعناية بإرثها الثقافي والتاريخي

23.05.30

تأمينات : القانون الجديد سيسمح بالتكيف مع التغيرات المسجلة في القطاع

23.05.30

كأس الكونفدرالية : اتحاد الجزائر يقترب من تحقيق حلم التتويج الإفريقي الأول

23.05.29

الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال24) : مواجهات مفخخة للرائد والوصيف

23.05.29

قالمة: وزيرا الداخلية والتضامن ينقلان تعازي رئيس الجمهورية لعائلة الطفلة ضحية الاضطرابات…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.05.29

الفريق أول  السعيد شنقريحة يشرع في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

23.05.29

الجزائر تحتضن غدا الثلاثاء ملتقى دوليا حول التجربة الجزائرية في نزع الألغام

23.05.29

لا يمكن لإفريقيا ان تطوي صفحة الاستعمار من تاريخها الا باستقلال الصحراء الغربية

23.05.29

رئيس المجلس الشعبي الوطني يشارك بأبوجا في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لنيجيريا

23.05.29

إسبانيا: هزيمة مدوية لحزب سانشيز في الانتخابات البلدية والجهوية و اعلان عن انتخابات مسبقة

23.05.29

جمارك : حركة جزئية للإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية