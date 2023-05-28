مسلسل "حداش حداش" يمثل الجزائر في مهرجان "ماتيرا" الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا

الجزائر - تم اختيار المسلسل الجزائري "حداش حداش" للمخرج الشاب أسامة قبي للمشاركة في الطبعة الأولى لمهرجان ماتيرا الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا الذي تعقد فعالياته من 1 إلى 4 يونيو المقبل, حسب ما أفادت به, اليوم الأحد, وسائل إعلام إيطالية.

وسيدخل مسلسل "حداش حداش" غمار المنافسة بهذا المهرجان, الذي سيعقد بإقليم بازيليكاتا جنوب إيطاليا, حيث سيكون حضور الجزائر ضمن مجموعة دول البحر الأبيض المتوسط التي تم اختيارها لهذه الطبعة على غرار تركيا وتونس فيما تمثل البرازيل والأرجنتين منطقة أمريكا اللاتينية.

وستكون الفرصة أمام ممثل الجزائر لتقديم لمحة على تجربة الطاقم الفني والتقني خلال هذا العمل التلفزيوني الذي حظي بإعجاب المشاهدين داخل وخارج الوطن.

وقام أسامة قبي بإخراج وكتابة سيناريو هذا المسلسل الذي يروي قصة مجموعة من الأصدقاء تربطهم علاقة منذ الصغر تتعقد تدريجيا في قالب بوليسي مشوق, وقد استعان بمجموعة معروفة من الممثلين والفنانين من أمثال أكرم جغيم ويوسف سحيري وعزيز بوكروني وهيلدا أميرة دووادة ومحمد فريمهدي ومليكة بلباي و زريبيع عبد الحليم وهيفاء رحيم ومزيان عميش إلى جانب ممثلين قدامى مثل بوعلام بناني وعايدة قشود ونجية لعراف كما تميز العمل بالموسيقى التصويرية التي ألفها الثنائي أنيس جامة وشريف لهوبي بينما أدى أغنية الجنيريك كل من شمسو فريكلان وأمزيان عميش.

ويطمح مهرجان ماتيرا أن يكون نافذة على الأعمال التلفزيونية عبر العالم والتي استطاعت في السنوات الأخيرة, خاصة مع جائحة كورونا, أن توفر فضاء للفرجة الفنية ولحظة للترفيه والاسترخاء ناهيك عن قدرتها على سرد الحياة اليومية للأشخاص في قوالب درامية وفكاهية مثيرة لا تقل أهمية عن الأفلام السينمائية التي تتنافس في اكبر المهرجانات السينمائية المخصصة لها.

كما تحدث منظمو المهرجان, أن المسلسلات التلفزيونية المنتجة في الآونة الأخيرة تستحق أن تعالج وتناقش بنفس الأهمية والجدية التي يحظى بها أي فيلم سينمائي آخر, كما سيتم تقديم أبطال هذه المسلسلات والمخرجين والفنيين والتقنيين ليتعرف عليهم الجمهور, مستندين في رؤيتهم هذه إلى ما تقوم به هوليود في هذا المجال حينما فهمت أن الإنتاجات التلفزيونية هي التي تضمن مستقبل النجومية.

وستكون المناسبة أيضا, حسب المصدر, فرصة لتنظيم لقاءات لمناقشة المواضيع التي تطرقت إليها مختلف الأعمال الدرامية أو الكوميدية التلفزيونية, مع تسليط الضوء على فنون الإبداع التلفزيوني وخصوصيات كل عمل ثقافيا وفنيا.