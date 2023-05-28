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تبسة : مشاركة 40 فنانا تشكيليا في الصالون الوطني للفن التشكيلي

  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 15:15     الفئـة : ثقــافــة
تبسة : مشاركة 40 فنانا تشكيليا في الصالون الوطني للفن التشكيلي

تبسة - افتتحت اليوم الأحد فعاليات الطبعة الخامسة عشر للصالون الوطني للفنون التشكيلية بولاية تبسة بمشاركة 40 فنانا تشكيليا قدموا من مختلف مناطق الوطن .

وصرح مدير ذات المؤسسة الثقافية منير مويسي لوأج أن هذا الصالون يعرف مشاركة أزيد من 40 فنانا تشكيليا يمثلون 15 ولاية يعرضون اجمالي 82 لوحة تشكيلية.

وتمثل اللوحات المعروضة ثراء وتنوع الموروث الثقافي المادي واللامادي لمختلف ولايات الوطن من ألبسة تقليدية وحلي ومهن وحرف يدوية, اضافة الى مناظر طبيعية تزخر بها مختلف ولايات الوطن .

وتتميز الطبعة الحالية التي ستستمر على مدار 3 أيام بتنظيم خرجة سياحية لفائدة كل المشاركين سيتعرفون خلالها على مختلف المواقع الاثرية بمدينة تبسة من بينها باب كركالا والسور البيزنطي وبازيليك سانت كريسبين, إستنادا للمتحدث.

وستكون هذه الخرجة السياحية متبوعة بورشة رسم بمتحف مينارف سيتنافس المشاركون لرسم ومحاكاة جمال آثار تبسة من خلال ريشتهم ، كما جرى توضيحه.

وتخلل حفل الافتتاح الذي عرف اقبالا معتبرا من قبل هواة الفن التشكيلي ومنخرطي ورشة الرسم ونادي الابداع التابع لدار الثقافة محمد الشبوكي, التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين هذه المؤسسة الثقافة ومركز التكوين المهني والتمهين الوافي التلي بتبسة لترقية التعاون في مختلف المجالات الثقافية, خاصة السمعي البصري منها.(

آخر تعديل على الأحد, 28 ماي 2023 15:28
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تبسة : مشاركة 40 فنانا تشكيليا في الصالون الوطني للفن التشكيلي
  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 15:15     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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