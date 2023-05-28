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موسيقى : جمعيتا "الفخارجية" و"الفن والنشاط" في ختام "أندلسيات الجزائر"

  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 09:47     الفئـة : ثقــافــة
موسيقى : جمعيتا &quot;الفخارجية&quot; و&quot;الفن والنشاط&quot; في ختام &quot;أندلسيات الجزائر&quot;

الجزائر- أحيت الجمعيتان الموسيقيتان "الفخارجية" و"الفن والنشاط" سهرة يوم السبت بالجزائر العاصمة، حفلا موسيقيا ساهرا يعكس ثراء المدرسة الأندلسية الجزائرية وذلك في ختام فعاليات الطبعة ال 18 "أندلسيات الجزائر"، التي نظمتها مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر تحت شعار "نوبة ستينية الاستقلال".

و استمتع الجمهور الحاضر بقاعة ابن خلدون في الجزء الأول من السهرة الختامية, ببرنامج موسيقى ثري ومتنوع لجمعية "الفن والنشاط" من مستغانم التي أبدع عازفيها بقيادة جيلالي بن بوزيان، في أداء روائع ريبرتوار الموسيقى الأندلسية من خلال مقاطع نوبة "الغريب" التي تعتبر من أهم نوبات الموسيقى الأندلسية.

و ضمن ما قدمته جمعية "الفن والنشاط" لمستغانم الذي تفاعل معه الجمهور المتذوق للفن الأصيل مقتطفات, "مالي حبيب (انقلاب)" و"كنا في عشق (مصدر)" "تذكاركم عندي (بطايحي)" و "دموعي رسائل", "ساعة هنية (انصراف)", "كلفت بالبدر (مخيلص)".

بدورها قدمت جمعية "الفخارجية" من الجزائر العاصمة في الجزء الثاني من الحفل و بالأداء الراقي لعازفي ومطربي الجمعية مقتطفات من نوبة "الحسين" و طابع مدرسة "الصنعة", وتعد الجمعية من أعرق المدارس الفنية التي تحافظ على هذا الطابع الموسيقي العريق حيث استمتع الحضور بأجواء النوبة الأندلسية بكل زخمها ونصوصها التي تعج بالتراث.

و قد أمتعت جمعية "الفخارجية" العاصمية بفرقتها المكونة من قرابة 30 عضوا عازفا تحت قيادة رئيس الجوق محمد نور, الجمهور الحاضر عبر الأصوات العذبة لأعضاء المجموعة التي ارتدت الأزياء التقليدية الجزائرية وهو ما أعطى الجلسة الفنية رونقا وجمالا .

و من بين المقاطع التي أدتها هذه المجموعة، مصدر بعنوان "راقبك المزني" و بطايحي "يا مرسلي" و "درج" ضربتني بخنجر مقلتيها", انصراف "قد بشرت بقدومكم ريح الصباح" إضافة إلى انصراف "زاد الحب وجدي" وخلاص "العشية".

و في هذا الإطار، أشار عضو جمعية "الفخارجية", زرار محمد أمين، أن تظاهرة "أندلسيات الجزائر" بمثابة موعد سنوي راقي وفضاء للتبادل و اللقاء بين الفرق التي تساهم في ضمان استمرار ممارسة الموسيقى الأندلسية و تشجيع التقارب بين الفرق الناشئة و الجمعيات العريقة بهدف تعزيز الحفاظ على التراث الأندلسي و نقله للجيل الجديد من متذوقي هذا اللون العريق.

من جهته اعتبر رئيس جوق "جمعية الفن والنشاط" بمستغانم، جيلالي بن بوزيان, أن التظاهرة "مناسبة لاكتشاف الأصوات الشابة التي تبدع في مجال التراث الأندلسي وتشجيعها والاحتكاك بين الفرق المشاركة".

للإشارة تميزت طبعة 2023 من تظاهرة "أندلسيات الجزائر" (13-27 مايو الجاري), التي نظمت سهراتها بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة, بمشاركة جمعيات موسيقية من الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وقسنطينة ومستغانم وبسكرة وبحضور أيضا عدة أصوات شابة.

آخر تعديل على الإثنين, 29 ماي 2023 10:41
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موسيقى : جمعيتا "الفخارجية" و"الفن والنشاط" في ختام "أندلسيات الجزائر"
  أدرج يـوم : الأحد, 28 ماي 2023 09:47     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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