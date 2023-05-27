خنشلة: الطبعة السادسة للأيام الوطنية الأدبية في الفترة الممتدة ما بين 29 و31 مايو

خنشلة- ستحتضن دار الثقافة علي سوايحي بولاية خنشلة فعاليات الطبعة السادسة للأيام الوطنية الأدبية في الفترة الممتدة ما بين 29 و 31 مايو الجاري، حسبما علم اليوم السبت من المنظمين.

و صرحت السيدة سامية مرزوقي، مديرة دار الثقافة "علي سوايحي" الجهة المنظمة للتظاهرة أن الطبعة السادسة للأيام الوطنية الأدبية لولاية خنشلة التي ستحمل شعار "الكتابة الإبداعية...أسئلة الثقافة والإنسان والعالم"، ستعرف برمجة 10 محاضرات في الشعر والسرد والمسرح بالإضافة إلى عديد الوصلات الادبية التي سيقدمها أدباء وشعراء ممثلون لمختلف ولايات الوطن.

وأضافت ذات المسؤولة أن هذه الطبعة ستستضيف عدة وجوه أدبية وأساتذة جامعيين وباحثين في الأدب يتقدمهم اسماعيل يبرير والأمين بحري و جمال بلقاسم وعلاوة كوسة وفيصل الأحمر وفيصل حصيد واليامين بن تومي وعبد الحميد ختالة وخميسي آدامي وشيد بلعيفة ويوسف الأطرش.

واعتبرت ذات المسؤولة أن الأيام الوطنية الأدبية لولاية خنشلة ستكون بمثابة "فرصة للقاء و التبادل ما بين الأدباء والشعراء القادمين من مختلف ولايات الوطن"، مشيرة إلى أن المحاور التي سيتم تناولها خلال هذه التظاهرة الثقافية ستدرس العديد من المواضيع التي من شأنها المساهمة في الرقي بالفعل الثقافي في الجزائر.

وأفادت السيدة مرزوقي بأن هذه الطبعة التي تأتي بعد 04 سنوات من الانقطاع

ستعرف تميزا من حيث طريقة تقديم الأشغال والتي ستكون ولأول مرة على شكل ورشات عمل يؤطرها أساتذة وأكاديميون من داخل وخارج الولاية.