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قسنطينة: وفاة الممثل والمخرج الكوميدي عدلان بخوش

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 ماي 2023 15:09     الفئـة : ثقــافــة
قسنطينة: وفاة الممثل والمخرج الكوميدي عدلان بخوش

قسنطينة - توفي صباح يوم الثلاثاء الممثل والمخرج الكوميدي محمد عدلان بخوش متأثرا بجروحه الناجمة عن انفجار الغاز الذي وقع قبل أيام بمنزله العائلي، حسبما علم من مديرية المسرح الجهوي محمد طاهر فرقاني بقسنطينة.

و أوضح ذات المصدر، أن الفنان البالغ من العمر35 عاما قد توفي صباح اليوم بالمستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة الذي نقل إليه للعلاج, مؤكدا أن حالته الصحية كانت "حرجة جدا", حسب الفريق الطبي المعالج.

و قد عرف الممثل والمخرج الكوميدي بإسهاماته الفنية العديدة في خدمة المسرح الجزائري، والتزامه رغم صغر سنه بنشر الثقافة المسرحية من خلال الدروس التي قدمها لسنوات بمدرسة المسرح بقسنطينة لفائدة المواهب الصاعدة، وفقا لذات للمصدر.

و قد شارك عدلان بخوش المتخرج من المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بالجزائر العاصمة في عدة أعمال مسرحية كممثل ومخرج ومساعد مخرج، حسبما ذكره المصدر نفسه مشيرا على سبيل المثال مشاركة الفنان كمساعد مخرج في الملحمة التاريخية "ألا فاشهدوا" وهو عرض كبير يضم أغاني ورقصات وطنية تم تقديمه بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال.

كما شارك أيضا كممثل في مسرحية صالح باي والعديد من الأفلام القصيرة مع مخرجين جزائريين كبار.

و سيوارى الثرى جثمان عدلان بخوش بعد صلاة العصر بمقبرة عين سمارة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 ماي 2023 16:32
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قسنطينة: وفاة الممثل والمخرج الكوميدي عدلان بخوش
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 ماي 2023 15:09     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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