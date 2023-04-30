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إطلاق قريبا بتيميمون لورشة تكوين حول تقنيات البناء بالطين الخام

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 19:56     الفئـة : ثقــافــة
إطلاق قريبا بتيميمون لورشة تكوين حول تقنيات البناء بالطين الخام

الجزائر - ينظم المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين في شهر مايو المقبل، ورشة تكوين حول تقنيات البناء بالطين الخام، حسبما اعلنه المنظمون.

وأوضح ذات المصدر، ان هذه الورشة التطبيقية حول البناءات الطينية المزمع تنظيمها من 14 الى 18 مايو بمقر المركز  بتيميمون، ستقدم مجانا للمشاركين الذين عليهم ارسال طلبات مشاركتهم على الموقع الالكتروني للمركز قبل 3 مايو.

ومن تقنيات البناء بالطين الخام، هناك "الطين المدكوك" وهو خليط من التربة و الرمل و الصلصال الخام، الذي يوضع في القالب، و كذلك "الجص" الذي يعتبر الاسمنت الطبيعي المستعمل لبناء الجدران و العوازل، او كذلك "دك الطين" وهي تقنية تستعمل لبناء اعمال متجانسة بالطين الخام.

وكانت وزارة الثقافة قد أنشات في سنة 2013، المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين، و الموجه خاصة لترقية تقنيات البناء التي تستجيب لمبدا "الاقتصاد الاخضر" القائم على احترام البيئة و الحفاظ على الموارد الطبيعية.

 

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إطلاق قريبا بتيميمون لورشة تكوين حول تقنيات البناء بالطين الخام
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 19:56     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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