وفاة المدير الأسبق للمسرح الوطني الجزائري سعيد بن سالمة

و كان سعيد بن سالمة من أوائل الطلبة الملتحقين بالمعهد الوطني العالي للفنون الدرامية عام 1965 وتخرج منه في 1970 حيث شارك أثناء الدراسة في أدوار صغيرة مثل الملحمة التاريخية "إيفانهو" للفرنسي "هنري كوردرو" (1966) والملحمة التاريخية "الوحش" (1967), و"الجثة المطوقة" لكاتب ياسين (1968).

و بدأت مسيرته المهنية مع مؤسسة المسرح الوطني الجزائري, فور تخرجه من المعهد, كممثل في عدة مسرحيات منها "يا الأخ راك متسلل" لعبد الله أورياشي (1973), "باب الفتوح" لسليم رياض و"بني كلبون" لولد عبد الرحمان كاكي (1973), ناهيك عن تعاونه المتواصل مع زياني شريف عياد حيث ساعده في إخراج مسرحية "المقبرة" (1974) وكان له أيضا دور في مسرحية "سكة السلامة" (1975).

إلى جانب تجربته الفنية في التمثيل والإخراج, واصل المرحوم بن سالمة مسيرته بالعمل في مصلحتي التسيير والإدارة للمسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي, اعتبارا من 1976, قبل أن يعين مديرا للمسرح الوطني بداية من سنة 1985, ناهيك عن كونه عضوا مؤسسا للمهرجان الوطني للمسرح المحترف من 1985 إلى 1987, قبل أن يتحول سنة 1988 إلى الإخراج.

و قام عام 1999 بإخراج مسرحية "أشرب البحر" وأنشأ بالتزامن مع ذلك أول فرقة للأطفال على مستوى المسرح الوطني, وكان مبادرا لإطلاق أول قافلة ثقافية.