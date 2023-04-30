وهران: التأكيد على أهمية التكوين في مهن العرض المسرحي

وهران - أكد مسرحيون شاركوا في لقاء نظم يوم الأحد بوهران على أهمية تطوير التكوين في مهن العرض المسرحي والتي تعتبر عناصر أساسية في إنجاح العمل المسرحي.

و أبرز المسرحي محمد ميهوبي في ندوة حول "مهن المسرح" المنظمة بمسرح الجيب من طرف الجمعية الثقافية "الأمل" لوهران بمناسبة اليوم العالمي للشغل أن "فن المسرح لا يمكن اختصاره في التمثيل فقط و إنما هو مرتبط بمجموعة من المهن تصل إلى أزيد من 20 وتعتبر جميعها عناصر مهمة لإنجاح العمل المسرحي".

و لمواكبة التطورات الحاصلة في فنون العرض فقد طرأ على بعض مهن المسرح الموجودة أكثرها في الكواليس تحولات كثيرة لا سيما تلك التي كانت تعتمد على اليد فضلا عن توظيف مهن أخرى كالنجارة والحدادة الفنية والاستعانة بالألبسة الجاهزة والموسيقى والتكنولوجيات وثلاثية الأبعاد وغيرها من المهن الجديدة، وفق ذات المحاضر.

و يرى ذات المتحدث أن بروز المهن الجديدة في الفن الرابع يتطلب استحداث على مستوى الفرق المسرحية والمسارح ورشات مصغرة للمساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة مما يسمح بإنجاح العمل المسرحي، مشيرا في ذات السياق الى أن الجمعية الثقافية "الأمل" ستشرع قريبا في تنظيم ثلاث ورشات تكوينية حول المهن الجديدة تحت إشراف مختصين.

و من جهته اعتبر المسرحي بلفضال سيدي محمد في تدخله أن المسرح صناعة تشمل عدة مهن متنوعة تمارسها يد عاملة "تفتقد حاليا إلى الاحترافية" مما يتعين دمج هذه المهن في مراكز التكوين المهني و التمهين تسمح بتحقيق جودة وغزارة في الإنتاج المسرحي لضمان توزيع هذا الإنتاج الفني.

و أضاف نفس المصدر في هذا الصدد أن "العمل المسرحي يشمل جميع المهن الفنية لصناعة عرض كاملا لإضفاء عليه الجمالية ولدعم الرؤية الإخراجية الفلسفية للمخرج".