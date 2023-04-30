المتحف الوطني بشرشال يستكشف البعد الافريقي لمجموعته

و في اطار برنامجه الخاص بشهر التراث, فان هذا المتحف, الذي يعد المصدر الاساسي حول حكم الملك النوميدي, يوبا الثاني و اعماله, يقترح اكتشاف رمزية مختلف المعتقدات الافريقية و حيوانات القارة ضمن مجموعات المتحف, وذلك عبر معرض مؤقت و محاضرات موضوعاتية.

كما برمج المتحف يوما دراسيا حول خزفيات موريتانيا القيصرية و مختلف الدراسات العلمية حول الاكتشافات الاثرية في هذه المنطقة الشاسعة التي امتدت "تحت حكم اعلم الملوك" خلال العقود الاولى من عصرنا, من المحيط الأطلسي الى غاية مصب الواد الكبير, في نواحي قسنطينة, او سيرتا القديمة عاصمة اجداده قايا و ماسينيسا.