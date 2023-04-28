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عين الدفلى: إنطلاق تظاهرة "لقاء الطفولة" وسط حضور قياسي للأطفال

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 16:35     الفئـة : ثقــافــة
عين الدفلى: إنطلاق تظاهرة &quot;لقاء الطفولة&quot; وسط حضور قياسي للأطفال

عين الدفلى - إنطلقت يوم الجمعة فعاليات الطبعة ال 12 للتظاهرة الثقافية "لقاء الطفولة" على مستوى قاعة العروض لدار الثقافة "الأمير عبد القادر" بولاية عين الدفلى وسط حضور قياسي للأطفال و عائلاتهم.

و أكد رئيس الجمعية المنظمة للتظاهرة "بصمة الوئام"، أحمد ملاحي، أن "لقاء الطفولة" الذي عاد بعد غياب دام أربع سنوات بسبب جائحة كورونا, "استقطب اليوم جمهورا كبيرا من الأطفال، فيما لم يتمكن عدد كبير منهم من الدخول بسبب امتلاء القاعة عن آخرها", مشيرا بالمناسبة إلى أن التظاهرة ستستمر إلى غاية الفاتح يونيو المقبل وفق البرنامج المسطر.

و أضاف رئيس الجمعية أن برنامج التظاهرة سيكون أسبوعيا حيث تحتضن دار الثقافة "الأمير عبد القادر" النشاطات صبيحة كل يوم جمعة، فيما تعرض النشاطات الأخرى كل يوم السبت على مستوى المدن المبرمجة, على غرار خميس مليانة، العامرة، مليانة و العطاف، معربا عن أمله في استقطاب أكبر عدد من الأطفال طيلة أيام التظاهرة.

و أفاد السيد ملاحي أن جمعيته سطرت برنامجا "ثريا" سيكتشفه جمهور الأطفال في الأيام المقبلة يتنوع بين ألعاب الخفة و الألعاب البهلوانية و الحكواتي بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية على غرار "حكاية الجد غراب"، "جزيرة الزرابي"، "أصدقاء من الفضاء" و مسرحية "الصندوق"، و هذا بمشاركة فرقة "براعم البصمة" و "فتيان البصمة"، جمعية محفوظ طواه ري، تعاونية أهل الفن، جمعية الأمل الرابطة الولائية للنشاطات الثقافية و العلمية و لجنة الحفلات لمدينة عين الدفلى.

من جهته، أكد مدير دار الثقافة، دحماني جيلالي، أنه تم توفير كل الأجواء خلالحفل الإفتتاح التي تسمح للأطفال بالاستمتاع بالعروض بكل إرياحية, مشيدا بالقائمين على التنظيم لإنجاح التظاهرة.

آخر تعديل على الجمعة, 28 أفريل 2023 17:07
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عين الدفلى: إنطلاق تظاهرة "لقاء الطفولة" وسط حضور قياسي للأطفال
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 أفريل 2023 16:35     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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