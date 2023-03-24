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الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 11:30     الفئـة : ثقــافــة
الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار في ذمة الله

الجزائر - توفيت مساء يوم الخميس بالجزائر العاصمة عميدة الفن التشكيلي سهيلة بلبحار، عن عمر ناهز 89 سنة، حسبما علم لدى أقاربها.

و لدت الفنانة سنة 1934 بالبليدة وكان أول عرض لأعمالها سنة 1971, حيث التحقت آنذاك برائدتي هذا الفن الذي تميز بحضور نسوي على غرار عائشة حداد وبايا محي الدين.

و تعتبر لوحة "النساء البتلات" من بين أعمالها الشهيرة ولم تكتفي هذه الفنانة العصامية عند هذا الحد بل راحت لاكتشاف الفن التجريدي والسيراميك والنحت.

و عرضت سهيلة بلبحار أعمالها الفردية والجماعية في العديد من المناسبات ويشهد لها أنها انجزت طابعا بريديا شهيرا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة سنة 1979 وكذا بطاقة لصالح اليونسف سنة 1983.

و لازالت أعمالها اليوم معروضة في المتحف الوطني للفنون الجميلة وكذا متحف إيتيان ديني.

سيشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.

آخر تعديل على الجمعة, 24 مارس 2023 11:43
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الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 مارس 2023 11:30     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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