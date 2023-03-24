الفنانة التشكيلية سهيلة بلبحار في ذمة الله

و لدت الفنانة سنة 1934 بالبليدة وكان أول عرض لأعمالها سنة 1971, حيث التحقت آنذاك برائدتي هذا الفن الذي تميز بحضور نسوي على غرار عائشة حداد وبايا محي الدين.
و تعتبر لوحة "النساء البتلات" من بين أعمالها الشهيرة ولم تكتفي هذه الفنانة العصامية عند هذا الحد بل راحت لاكتشاف الفن التجريدي والسيراميك والنحت.
و عرضت سهيلة بلبحار أعمالها الفردية والجماعية في العديد من المناسبات ويشهد لها أنها انجزت طابعا بريديا شهيرا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة سنة 1979 وكذا بطاقة لصالح اليونسف سنة 1983.
و لازالت أعمالها اليوم معروضة في المتحف الوطني للفنون الجميلة وكذا متحف إيتيان ديني.
سيشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.