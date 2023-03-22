أبواب مفتوحة على الحظائر الثقافية من 23 مارس إلى 8 أبريل

ويتضمن برنامج الابواب المفتوحة تنظيم زيارة لمقر الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن آزجر و المتاحف التابعة له بكل من جانت, برج الحواس و إيليزي إلى جانب زيارات بيداغوجية مؤطرة لأطفال المدارس و ورشات الرسم.
كما سيعرف الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار تنظيم زيارة لمقره و المتاحف التابعة له بكل من تمنراست و عين صالح و كذا زيارات بيداغوجية مؤطرة لأطفال المدارس و ورشات الرسم.
من جهة أخرى تم تخصيص زيارة لمقر الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف و متحف أم لعسل و تأطير زيارات إلى متحف أحمد محساس بتندوف لتلاميذ المدارس.
وفي ذات الإطار تم برمجة زيارة لمقري الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي و الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت و الأقسام الإقليمية ذات الطابع العلمي التابعة لهما وأيضا ورشات للرسم لفائدة التلاميذ.
وأوضح البيان أن الأبواب المفتوحة على الحظائر الثقافية تهدف إلى "تطوير وتدعيم التربية التراثية لدى الناشئة والشباب وتنويع النشاطات التراثية الترفيهية بالمواقع المفتوحة للزيارة ضمن أقاليم الحظائر الثقافية".
وأبرز البيان ,أن ما يفوق 1000 تلميذ استفادوا من دروس علمية-تراثية عبر العديد من المواقع والمعالم التاريخية التي تزخر بها الحظائر الثقافية.