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أبواب مفتوحة على الحظائر الثقافية من 23 مارس إلى 8 أبريل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 16:12     الفئـة : ثقــافــة
أبواب مفتوحة على الحظائر الثقافية من 23 مارس إلى 8 أبريل

الجزائر - تنظم وزارة الثقافة والفنون وبمناسبة العطلة الربيعية أبوابا مفتوحة على الحظائر الثقافية من 23 مارس إلى غاية 8 أبريل المقبل, وذلك لتطوير وتدعيم التربية التراثية لدى الناشئة والشباب وتنويع النشاطات التراثية الترفيهية, حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

ويتضمن برنامج الابواب المفتوحة تنظيم زيارة لمقر الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للطاسيلي ن آزجر و المتاحف التابعة له بكل من جانت, برج الحواس و إيليزي إلى جانب زيارات بيداغوجية مؤطرة لأطفال المدارس و ورشات الرسم.

كما سيعرف الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار تنظيم زيارة لمقره و المتاحف التابعة له بكل من تمنراست و عين صالح و كذا زيارات بيداغوجية مؤطرة لأطفال المدارس و ورشات الرسم.

من جهة أخرى تم تخصيص زيارة لمقر الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف و متحف أم لعسل و تأطير زيارات إلى متحف أحمد محساس بتندوف لتلاميذ المدارس.

وفي ذات الإطار تم برمجة زيارة لمقري الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي و الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تيديكلت و الأقسام الإقليمية ذات الطابع العلمي التابعة لهما وأيضا ورشات للرسم لفائدة التلاميذ.

وأوضح البيان أن الأبواب المفتوحة على الحظائر الثقافية تهدف إلى "تطوير وتدعيم التربية التراثية لدى الناشئة والشباب وتنويع النشاطات التراثية الترفيهية بالمواقع المفتوحة للزيارة ضمن أقاليم الحظائر الثقافية".

وأبرز البيان ,أن ما يفوق 1000 تلميذ استفادوا من دروس علمية-تراثية عبر العديد من المواقع والمعالم التاريخية التي تزخر بها الحظائر الثقافية.

آخر تعديل على الخميس, 23 مارس 2023 09:33
كلـمات مفتـاحيــة :
أبواب مفتوحة على الحظائر الثقافية من 23 مارس إلى 8 أبريل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 16:12     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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