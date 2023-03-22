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رمضان: المسرح الوطني يعد برنامجا ترفيهيا متنوعا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 14:42     الفئـة : ثقــافــة
رمضان: المسرح الوطني يعد برنامجا ترفيهيا متنوعا

الجزائر - أعد المسرح الوطني محيي الدين بشطارزي برنامجا ترفيهيا متنوعا لشهر رمضان المبارك يتضمن مسرحيات وحفلات للموسيقى الأندلسية والشعبي إضافة إلى لقاءات أدبية وشعرية.

ومن المنتظر تقديم خلال هذه الفترة التي تمتد من 27 مارس إلى 18 أبريل 2023، عدة عروض من مختلف الأنواع لجمهور واسع خلال أمسيات شهر رمضان.

وسيكون الافتتاح ب "حلقة" وهي تركيب مسرحي من مقتطفات لمسرحيات عبد القادر علولة من انتاج المسرح الوطني الجزائري والمسرح الجهوي بوهران تكريما لعبد القادر علولة وهو تقدير سيخص أيضا الممثلات بهية راشدي وفضيلة حشماوي خلال أمسية مخصصة لهما من تنظيم جمعية الألفية الثالثة.

وسيتمتع الجمهور بعروض "قسم الأصدقاء" لمسرح عنابة الجهوي و"أصدقاء من الفضاء" لجمعية محفوظ طواهرية للفنون المسرحية في مليانة و"العازب" للمسرح الجهوي بوهران و"الفلوكة" لجمعية "صرخة المسرح" لسكيكدة ومونولوج "طيوشة" و" قادرة على شقاها" لنسرين بلحاج بالإضافة إلى "ساعة ضحك" لزوبير بلحر و" تفضلي يا آنسة" لعمري كوان.

كما خصص برنامج للجمهور الشباب حيث سيتمتع بعرض "مرآة الملك" للفرقة الفنية "البادي" و"لونجة" للجمعية الثقافية "شباب وفنون" و"الحقار ونكار والنية " لجمعية " بور سعيد".

أما عن الأمسيات الموسيقية، سيكون الجمهور العاصمي على موعد مع مجموعة من الفنانين المشهورين من مختلف الأنواع الأندلسي والشعبي والمنوعات الجزائرية مثل شاعو عبد القادر وحسيبة عمروش وليلى بورسالي وعباس ريغي ومنال غربي وكوميديا موسيقية بقيادة جمعية "أهل الفن".

من جهة أخرى، ستتطرق اللقاءات الأدبية والشعرية "مجالس باشطارزي" من تنشيط عبد الرزاق بوكبة إلى مواضيع كتابة النص والتلحين الموسيقي كعناصر مسرحية في الفن الرابع إضافة عرض للرقص بعنوان "العودة بعد الصفعة" للمسرح الوطني الجزائري بمشاركة فرقة "بذور" للفنون و المسرح والمواهب الجزائرية الشابة.

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رمضان: المسرح الوطني يعد برنامجا ترفيهيا متنوعا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 مارس 2023 14:42     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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