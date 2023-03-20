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تقديم العرض الأولي لمسرحية "تراب الجنون" بالعاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 مارس 2023 10:56     الفئـة : ثقــافــة
تقديم العرض الأولي لمسرحية &quot;تراب الجنون&quot; بالعاصمة

الجزائر - قدم أمس الأحد بالعاصمة العرض الأولي لمسرحية "تراب الجنون" و هي مأساة تسلط الضوء على الوضع الإنساني في ظل الاحتلال الاستعماري الفرنسي بحضور جمهور غفير

و قد أنتج هذه المسرحية التي عرضت بالمسرح الوطني محي الدين بشطارزي, المسرح الجهوي محفوظ بن هينة لبشار في اطار الاحتفالات بالذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

و يقدم العرض الذي صممه و أخرجه مختار حسين عن نص لهشام بوسهلة, معلومات عن وضع الجزائريين خلال أربعينيات و خمسينيات القرن الماضي تحت نير الاحتلال الفرنسي.

و تروي المسرحية التي قدمها عشرة ممثلين قصة مجموعة من عمال المناجم يعملون في ظروف غير إنسانية في منجم لمستوطن و هم مجبرون على الثقة ببعضهم البعض والاتحاد من أجل مواجهة الشدائد.

و كان أداء كل من هشام قراح و يونس حشلاف و بشير اسالمي و عبد المجيد زناني و شاهيناز مصالي و يوبا حبي و عبد الكريم زبيري و حمو سعيود و هشام بوسهلة ناجحا.

و كان تصميم الرقصات الذي أشرف عليه لحسن شريف واحدا من أكثر ورشات العمل حسما للعرض في التعديل الدقيق للمعارك التي كانت موجودة في بعض الأحيان بين الأشخاص.

و حسب المخرج, فقد شارك الجمهور في رحلة مع شخصيات مؤثرة قادوا قصة مستوحاة من " أحداث حقيقية".

و من المرتقب تقديم عرض "تراب الجنون" يومي 21 و 22 من الشهر الجاري  بالمسرح الجهوي بشير زحاف بمعسكر وسيرات بومدين في سعيدة.

آخر تعديل على الإثنين, 20 مارس 2023 11:58
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تقديم العرض الأولي لمسرحية "تراب الجنون" بالعاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 مارس 2023 10:56     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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