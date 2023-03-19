تأسيس المسرح الوطني الصحراوي: دورات تكوينية فنية وورشات تطبيقية

ويهدف هذا المشروع, الذي انطلق في فبراير الماضي ويستمر إلى غاية يونيو المقبل, إلى التأكيد على أهمية إثراء المشهد المسرحي الصحراوي وإعطاء الصورة الثقافية لكفاحه ضد المستعمر المغربي من خلال حضور فعلي له داخل المجتمع الصحراوي وأيضا في الخارج.
ومن بين أهداف هذا المشروع أيضا تقديم أعمال مسرحية من مختلف الأنواع ذات إنتاج محلي أو أجنبي, والمساهمة في إثراء وتطوير التراث الثقافي الصحراوي بإنتاج العروض الفنية الحية وتوزيعها, وكذا المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية والفنية الصحراوية والترويج لها.
كما سيعمل على إنشاء إطار مرجعي تنظيمي وفني ومهني قادر على تحسين ظروف الممارسة الفنية الاحترافية لدى الصحراويين, وتجديد القدرات الابداعية لهؤلاء الفنانين وتنميتها بتنظيم تربصات متخصصة في التكوين التطبيقي, وكذا ترقية التجربة المسرحية الصحراوية والتعريف بها دوليا.
إقرأ أيضا: التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة الجزائرية ونظيرتها الصحراوية لدفع التعاون الثقافي
وسيتعلق إنجاز المسرح الوطني الصحراوي بضبط العناصر الأساسية في إثراء هذا المشهد والمتعلقة أساسا بوحدات انتاج العرض المسرحي من إخراج وتمثيل وتشكيل للفضاء الدرامي إلى تلك الدعائم التقنية من سمعية بصرية وتفاعلية المستعملة في العرض المسرحي.
وسيضم المشروع, الذي سينجز بين مخيمات اللاجئين الصحراويين والمسرح الجهوي لسيدي بلعباس والمسرح الوطني الجزائري بالعاصمة, دورات تكوينية فنية وورشات تطبيقية تدريبة بتأطير من أكاديميين وممارسين في مختلف المقاييس المرتبطة بالعرض المسرحي.
كما ستكون هناك مرافقة دائمة لهذا المسرح خلال بعث نشاطه وهذا على مستوى الانتاج والتوزيع والتكوين المتواصل.
وكانت وزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, قد وقعت أمس السبت ببوجدور بمخيمات اللاجئين الصحراويين اتفاقية إطار بمعية نظيرها الصحراوي تتعلق بدفع التعاون الثقافي وعلى رأسه تأسيس مسرح وطني صحراوي بإشراف عام من قطاعها.