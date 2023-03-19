الأيام ال2 للمسرح الجامعي : قسنطينة و وهران و سعيدة تقدم عروضها

الجزائر- نشطت الفرقتان المسرحيتان لجامعتي وهران و سعيدة و مدرسة المسرح الجهوي لقسنطينة أمس السبت بالعاصمة الأيام الوطنية الثانية للمسرح الجامعي.

و تهدف هذه الايام التي افتتحت يوم 16 مارس الماضي بالمعهد الوطني العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري (إيسماس) ببرج الكيفان, اساسا إلى اعطاء رؤية لنشاط التكوين الذي تشرف عليه الأقسام الفنية لمختلف الجامعات بالجزائر.

قدم الممثلون الشباب من فرق مدرسة المسرح الجهوي بقسنطينة ومن جامعتي وهران و سعيدة ثلاثة مواضيع مختلفة على المستوى الأكاديمي تنتمي إلى النوع الكلاسيكي و المأساوي و العبثي.

في بداية الأمر, قدم شباب مدرسة المسرح الجهوي لمدينة قسنطينة محمد طاهر فرقاني الذي حضروا هذه الأيام عرض "قلوب" الذي يدعو إلى التقرب من الآخر.

و اقتبس عرض "قلوب" الذي أخرجه عبد النور يسعد الذي استدعى حوالي عشرة طلاب من بينهم أربع نساء, من أربعة أعمال عالمية مشهورة.

و تم تقديم العرض ببراعة من طرف كل من إيمان سوالمية و ريم بن زغوتة و ملك ززاي و ملك جيهان بن عيجة و صلاح ميهوبي و محمد بخاري و محمد الأمين عمير و أحمد بوشينة و محمد مسعود لعور و أحمد جمال الدين ياو و رفيق بلحمادي ومحمد أيمن بولمرقة.

كما أعلن عبد النور يسعد عن تقديم عرض ثان بعنوان "12 رجلا في حالة غضب" مقتبس من أعمال ريجينالد روز و من أداء 12 طالبا آخر من قسمه في مدرسة مسرح قسنطينة بقيادة المثل و المخرج صلاح ميلات.

من جهته, قدم طلبة فنانون من القسم الفني لجامعة أحمد بن بلد بوهران عرض "ما قبل النور", من تأليف و إخراج الشاب يحيى بن حمود.

و يستذكر العرض المقتبس من وقائع حقيقية إلى هجوم بالسيارة المفخخة الذي نفذته منظمة الجيش السري في 28 فبراير 1962 في الساحة العمومية الكبيرة المسماة " الطحطاحة" في وهران و الذي خلف 84 شهيدا و إصابة أكثر من 800 شخص من المدنيين".

و نشط هذا العرض "كل من أمينة كروليفة و تيزيري تنهينان و حورية بداني و أميرة مقداد و ياسين شرفوح و أمين وراغي و أيمن كلتومي و يحيى بن حمود.

أما عرض "طقوس وحشية" الذي مثل القسم الفني لجامعة الدكتور طاهر-مولاي بولاية سعيدة حول "مسرح العبث" فكان من إخراج الشاب مير بلعاليا عن نص للكاتب المسرحي العراقي قاسم مترود.

و يروي عرض "طقوس وحشية" الذي قدمه الثنائي مير بلعاليا و أمل شانا كيف يمكن لليأس أن يدفع الفرد إلى أقصى حدوده و يؤدي به إلى الموت ليصبح بذلك سلاحا للخلاص يمكن للروح بواسطته أن تطهر نفسها من عذابها المستمر.

و ستنشط صبيحة اليوم الأحد الاستاذة بذات المعهد سماح صميدة ورشة عمل حول الرفاهية و توجيه الطاقة واللياقة البدنية إضافة إلى عقد ندوة حول موضوع "الصحوة الفنية " من تنشيط مصممو الرقصات فارس فتان و رانيا.

يذكر أن الأيام الوطنية الثانية للمسرح الجامعي ستختتم اليوم الأحد بتقديم عرضين لطلاب فنانين لجامعتي باتنة 1 "زهرة اللوتس" و قسنطينة 3 ب "حروب قصر الشمس".