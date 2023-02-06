ميلة : الشروع في تصوير مشاهد من الفيلم حول الشهيد زيغود يوسف

ميلة - شرع اليوم الاثنين فريق عمل الفيلم الطويل حول الشهيد زيغود يوسف (1921-1956) في تصوير مشاهد من هذا العمل التاريخي على مستوى القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة.

واستنادا للمكلف بالمركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، علاء الدين قوامي، الذي يشرف على الهيئة المسؤولة عن تنفيذ هذا العمل الذي تنتجه وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ويخرجه مؤنس خمار، فإن اختيار ولاية ميلة عموما والمدينة العتيقة تحديدا للانطلاق في عملية التصوير تم بعد معاينة عدة مواقع بالوطن لتصوير مشاهد من هذا العمل بها.

وأضاف ذات المسؤول بأن القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة يزخر بفضاءات مناسبة لبيئة هذا العمل التاريخي. كما أن طبيعة ولاية ميلة وقربها من مسقط رأس الشهيد البطل زيغود يوسف (سمندو سابقا-شمال قسنطينة) كان من أسباب اختيار هذه الولاية للتصوير على مستوى مدينتها القديمة وكذا بلدية القرارم قوقة حيث سيتم تصوير مشاهد خارجية في الجبال والمغارات.

وحسب السيد قوامي، فإن فريق العمل سيمكث لمدة 10 أيام متتالية بميلة لتصوير المشاهد المبرمجة بها ثم يتجه إلى ولاية قسنطينة ومن ثمة إلى باقي الولايات التي تم انتقاء مواقع تصوير على مستواها وهي عنابة وسكيكدة و الجزائر العاصمة.

من جهته، أعرب كاتب سيناريو هذا العمل، أحسن تليلاني، في حديثه لوأج عن استحسانه لاختيار المدينة العتيقة لميلة لتصوير مشاهد من فيلم الشهيد زيغود يوسف بها، مفيدا بأن هذه المنطقة غير بعيدة عن البيئة التي نشأ بها ذلك البطل كما أنه رافق العديد من أبنائها خلال فترة نضاله ومنهم سليمان بن طوبال وعمار قوقة.

وأردف بالقول"أنا جد سعيد بما وقفت عليه بميلة العتيقة و التي لازالت شاهدة على ماضينا من خلال أزقتها وعمرانها ومعالمها، وهذا ما يؤهلها لأن تكون مستقطبة لعديد الأعمال التاريخية الأخرى".

واعتبر ذات الكاتب اختيار ولاية ميلة "موفقا" كما هو الحال بالنسبة لانتقاء ممثلين من المناطق التي تنحدر منها شخصيات العمل على غرار الممثل علي ناموس من ولاية سكيكدة الذي يجسد شخصية الشهيد البطل زيغود يوسف، وهذا ما سيساهم -حسبه- إلى جانب الظروف المهيأة من قبل مختلف الجهات الأخرى في تقديم عمل حول سيرة حياة و كفاح زيغود يوسف في المستوى المطلوب.

جدير بالذكر أن وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الحقوق، العيد ربيقة، كان قد أشرف خلال السنة المنصرمة بقسنطينة على إعطاء إشارة الانطلاق في تصوير أولى مشاهد الفيلم الروائي الطويل حول الشهيد البطل زيغود يوسف بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد المصادف للذكرى ال 67 لهجومات الشمال القسنطيني (20 أغسطس 1955) والذكرى ال 66 لانعقاد مؤتمر الصومام (20 أغسطس 1956).