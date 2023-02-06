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وزارة الثقافة والفنون تطلق جائزة "أشبال الثقافة" لتشجيع الناشئة المبدعين

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 14:49     الفئـة : ثقــافــة
وزارة الثقافة والفنون تطلق جائزة &quot;أشبال الثقافة&quot; لتشجيع الناشئة المبدعين

الجزائر - أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الاثنين، عن إطلاق جائزة جديدة تحت اسم "أشبال الثقافة" لفائدة الناشئة المبدعين في الفئات الفنية والتشكيلية والأدبية، وهذا برعاية سامية من الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتهدف هذه الجائزة السنوية، التي تحمل دورتها الأولى اسم الأديب مالك حداد (1927- 1978)، ل "تشجيع المبدعين الناشئين وتحفيزهم على المواصلة في مجالات الإبداع الثقافية والفنية" كما "تسعى إلى تشكيل إضافة في المشهد الثقافي والإبداعي الجزائري ومرافقة الناشئة من الموهوبين".

وتم تقسيم الجائزة إلى فئتين الأولى "الأعمال الفنية والتشكيلية" والتي تخص بدورها "الموسيقى والأداء" والتي تشمل العزف المنفرد أو مع فرقة والتمثيل للمسرح أو التلفزيون أو السينما وكذا الغناء ممثلا في أداء في حفل أو تسجيل أغنية منفردة، وأيضا "الفنون التشكيلية" والتي تشمل بدورها الرسم والنحت والشريط المرسوم.

أما الفئة الثانية "الأعمال الأدبية" فتشمل السرد، المخصص بدوره لكل من القصة والقصة للأطفال والرواية الموجهة للفتيان، وكذا "الشعر" وهذا في مجالي لعمودي والتفعيلة.

والمسابقة مفتوحة أمام الأطفال والناشئة الجزائريين المقيمين في الجزائر وخارجها من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و16 عاما، وقد أشار قانون المسابقة إلى ضرورة مراعاة العمل المترشح للجائزة الخصوصية الثقافية الجزائرية وألا يسيئ للقيم الإنسانية.

وعلى المرشحين الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم على مستوى مقر وزارة الثقافة والفنون بالعاصمة أو عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

وتقدر قيمة الجائزة في كل مجال ب 150.000 دج للجائزة الأولى و100.000 دج للثانية و70.000 دج للثالثة، بالإضافة إلى طبع الأعمال المكتوبة في مجلد واحد لكل فئة بعنوان "الاعمال المتوجة بجائزة أشبال الثقافة دورة مالك حداد 2023" وكذا تسليم درع الجائزة.

وحدد آخر اجل لاستلام الأعمال ب 15 مارس المقبل على أن تسلم الجوائز في 16 أبريل.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الثقافة والفنون تطلق جائزة "أشبال الثقافة" لتشجيع الناشئة المبدعين
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 فيفري 2023 14:49     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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