تنظيم معرض لفنون الفيديو و الصوت "ديكليك" بالجزائر العاصمة

الجزائر- افتتح أمس السبت بالجزائر معرض " دكليك" لفنون الفيديو و الصوت الذي يبرز أعمال سينمائيين شباب تم تأطيرهم و تكوينهم على مدار سنة كاملة.

و يندرج هذا المعرض الذي ينظم برواق "Ateliers sauvages" إلى غاية 15 فبراير ضمن برنامج مرافقة الابداع في فنون الفيديو و الصوت الذي تمت المبادرة به في اطار برنامج "كايان" يوم 5 يناير 2022 من طرف "Mon autre école".

في هذا الصدد, صرحت الكاتبة و صاحبة المعرض وسيلة تمزالي أن "هذا المشروع يكرس المكانة المحورية التي يحتلها الابداع الفني في تنمية الانسان و الوعي بمكانته في المجتمع".

و قد تم اعتماد سبع أفكار موضوعاتية مأخوذة عن اليوميات الشخصية للشباب المشاركين ضمن مشروع "ديكليك" بمبادرة و تحت اشراف الفنانة ريمة جحنين و المكون و المنسق العام رفيق وعدي بمساعدة رفيقة بن لخضر وأمينة جحنين و أجير وستلاني.

و بعد تأطير و تكوين دام سنة كاملة, قدم كل من اكرام عبد الرحيم و إيناس شيخ من الجزائر العاصمة و "زيزو" زين الدين رباعي و "بوجي" يانيس بو جلال و "يان" يانيس بوقليد من بجاية و "سام" وحمزة مسعودي من باتنة و سيليا ميمون من تيزي وزو لأول مرة أعمالهم للجمهور.

و لمدة 4 دقائق لكل مقطع فيديو مدرج ضمن هذا المعرض, تناولت العروض "الكتمان" (بدون صوت) "لمرايا" (المرآة) "ثيليسا" (الحدود) و "تارولا" (الرحلة) "قتلتو" و "Poignant-Ire" و "هي أنا هي" انشغالات و مخاوف مؤلفيها.

في هذا الخصوص, صرحت كل من ريمة جحنين و رفيق وعدي أن للشباب أفكار كثيرة وعقولهم مليئة بالإبداع يكفي فقط أن نمد لهم الدعم اللازم, مشيرين إلى أن نجاح هذا الحدث تحقق أيضا بفضل مساهمة فنانين و متطوعين آمنوا بمسعانا.