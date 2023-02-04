محيي الدين باشطرزي: مصمم الساحة الثقافية الجزائرية

الجزائر- يعتبر محيي الدين باشطرزي وراء بروز عديد الأسماء الفنية الكبيرة في جزائر تنضخ بوعي مواطني جاءت به الحركة الوطنية, حيث كان هذا الفنان متعدد المواهب يجمع بين الممثل و رئيس جوق بكل ما تحمل الكلمة من معنى, في ساحة ثقافية ناشئة.

و قد استغل هذا المثقف المتبصر, الموسيقى ثم المسرح كوسيلة اتصال و ايقاظ الضمائر, من خلال تداوله لمجموع الاحداث السياسية التي كانت تشهدها الجزائر في سنوات الثلاثينات, في سياق استعماري شديد الصعوبة و يسجل بوعي كل حدث فني و ثقافي في ادق تفاصيله.

ولد محيي الدين باشطرزي بقصبة الجزائر سنة 1897, و زاول دراسته القرآنية بالمدرسة الحرة للشيخ بن عصمان, حيث اصبح على اثرها مؤذن و مرتل للقران الكريم بالجامع الجديد بالجزائر العاصمة, قبل ان يتوجه الى الاغنية الأندلسية حيث سجل اكثر من 60 اسطوانة و هو في سن ال24.

كما أحيا محيي الدين باشطرزي حفلات بكل من الجزائر و فرنسا و ايطاليا و بلجيكا, حيث كانت تطلق عليه الصحافة الفرنسية في تلك الحقبة, اسم "كاروزو الصحراء", فقد اشرف في 1923 على إدارة الجمعية الموسيقية المطربية, و هي مؤسسة للتكوين و المحافظة على التراث الموسيقي الاندلسي.

بعد ان أحس بمحدودية الموسيقى كوسيلة اتصال في زمن الاستعمار, اضطر الى تغيير الوجهة نحو الفن الرابع مع كل من علالو (علي سلالي) و رشيد قسنطيني, و بعد أن تأمل طويلا أثر المسرح الشعبي و الحلقة, انطلق في نضاله من اجل التعريف بوجود مسرح جزائري موجه للجزائريين و بلغتهم.

و تمكن في سنة 1937, من بيع اكثر 800 نسخة من ديوانه المتضمن 12 اغنية, تحوي عناوين من قبيل "افق يا ابن الجزائر" و "صوت الجزائر" و "ماعرفناش اش من طريق ناخذو" وهي الاغاني التي اعتبرت "تحريضية" مما تسبب في منعها من قبل السلطات الاستعمارية.

كما يتردد اسمه عند الحديث عن البدايات الفنية لعديد الفنانين الجزائريين المرموقين, حيث استطاع توجيه و صقل مواهبهم و مساراتهم الفنية, على غرار كلثوم و سيد علي كويرات و رويشد او أيضا مصطفى كاتب الذي التحق به في مغامرة "المسرح العربي" في نهاية سنة 1940 و هي الفترة التي تميزت بتصاعد مد الحركة الوطنية الجزائرية, حيث قدم خلالها مسرحيات مثل "في سبيل الوطن" و "فاقو" و "الخداعين" او كذلك "بني وي وي".

و في سنة 1947 اشرف رفقة مصطفى كاتب على تقديم اعمال مسرحية اسبوعية بالمسرح الجزائري بأوبيرا الجزائر, مع ادخال عدد كبيرا من المواهب الشابة, حيث التحق عدد كبير منهم بالفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني و رسم اجمل أيام المسرح و السينما الجزائريين بعد استعادة السيادة الوطنية التي تم الاحتفال هذه السنة بذكراها الستون.

و انطلاقا من حقبة مسار باشطرزي, ذكر الاكاديمي و الناقد المسرحي, احمد شنيقي, "بوجود عديد تقارير الشرطة الاستعمارية الفرنسية, حول اعمال محيي الدين باشطرزي و الرسالة التي تضمنتها", مشيرا الى "التزام و وطنية فناني تلك المرحلة".

اما الجامعي الراحل رشيد بن شنب, فقد اكد في كتاباته ان "باشطرزي كان يرى ان الالتزام السياسي ليس عملا هامشيا و انما خيار تحدد طريقة رؤيته للمسرح الذي يمكن الجزائري من استكشاف صدى هواجسه و آماله".

وبعد استعادة السيادة الوطنية, اشرف محيي الدين باشطرزي, على ادارة المعهد البلدي للموسيقى بالعاصمة, و كرس وقته لتكوين المواهب الشابة الى غاية 1974, كما كتب مذكراته التي نشرت في ثلاثة اجزاء, تناول فيها تاريخ المسرح الوطني.

من جانبه اكد عميد المسرح الجزائري, طه العامري (و اسمه الحقيقي عبد الرحمن بسطنجي) على ان "آباء المسرح الجزائري هم علالو الذي انسحب من الساحة الفنية في سنة 1932 و رشيد قسنطيني و محيي الدين باشطرزي" معتبرا هذا الاخير "الاب الروحي, حتى وان لم تكن هناك فرق فنية جزائرية".

و قد نال باشطرزي عن مجمل اعماله, تكريمات و تشريفات من عديد البلدان و المؤسسات الثقافية في الجزائر و تونس و فرنسا و حتى سويسرا, وذلك نظير مساهمته في التعريف بالثقافة و الموسيقي الجزائريتين.

و بعد مسار حافل و مميز خدمة للثقافة الوطنية, توفي محيي الدين باشطرزي ذات 6 فبراير 1986 و في سنة 1990, و اطلق اسمه على مبنى المسرح الوطني الجزائري, الذي كان اعز الاماكن لديه.