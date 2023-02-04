تأسيس اتحاد المسرح للعالم الاسلامي بطهران بعضوية جزائرية

الجزائر- أعلن مؤخرا بالعاصمة الإيرانية طهران عن تأسيس اتحاد المسرح للعالم الاسلامي بعضوية جزائرية, حسب ما علم اليوم السبت لدى المسرح الوطني الجزائري.

وعقدت اللجنة التأسيسية لاتحاد المسرح للعالم الاسلامي أول اجتماع لها بطهران الخميس الماضي, وهذا بحضور مسرحيين من الجزائر وتونس والعراق وسلطنة عمان والبحرين وإيران كأعضاء في هذا الاتحاد.

وتأسس هذا الاتحاد في إطار فعاليات مهرجان فجر المسرحي الدولي ال41 المنظم بطهران, وقد ضمت لجنته التأسيسية المخرج والممثل المسرحي الجزائري جمال قرمي, وهو المدير الفني للمسرح الوطني الجزائري.

كما ضمت هذه اللجنة الفنانين المسرحيين أحمد حسن موسى من العراق وعزالدين عباسي من تونس وكذا جليلة فهدي من سلطنة عمان وصادغ رشيدي وكورش زريعي من ايران بالإضافة إلى عادل شمس من البحرين.

ويهدف هذا الاتحاد إلى بناء جسور تواصل فني وإنساني بين مسارح بلدان العالم الاسلامي في مجال تبادل الخبرات والتكوين والتوزيع وغيرها.