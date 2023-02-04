إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أحسن النصوص الدرامية لتجسيدها على ركح المسرح

قالمة - أطلق المسرح الجهوي "محمود تريكي" بقالمة مسابقة وطنية لاختيار أحسن النصوص الدرامية الموجهة للكبار والصغار وذلك بهدف تجسيدها على ركح المسرح خلال سنة 2023، حسبما علم اليوم السبت من خلية الإعلام والعلاقات الخارجية بالمسرح الجهوي.

وأوضح أمين قرنين، المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية بذات المسرح بأن المشاركة في هذه المسابقة مفتوحة للكتاب المسرحيين والمبدعين في مختلف مجالات أب الفنون عبر كافة ربوع الوطن، مبرزا بأن عملية استقبال النصوص الدرامية الأعمال الإبداعية انطلقت رسميا في الأسبوع الماضي وستبقى متواصلة إلى غاية

24 فبراير.

وذكر المصدر نفسه بأن الإدارة الفنية بالمسرح حددت شروطا لقبول الأعمال المشاركة في هذه المنافسة الإبداعية في مقدمتهما "أن يكون النص المترشح هادفا ولم يسبق إنتاجه مسرحيا من قبل، زيادة على تصريح شرفي من الكاتب بملكية النص مع إرفاق رقم تسجيله لهذا الأخير بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق

المجاورة إضافة إلى إرفاق المشاركة بالسيرة الذاتية لصاحب النص".

وحسب المتحدث نفسه فإنه عقب انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الأعمال المشاركة ستقوم اللجنة الفنية المشكلة من مختصين في الكتابة المسرحية وفنانين مسرحيين بقراءة كافة الأعمال المترشحة سواء في النصوص الموجهة للأطفال أو للكبار وترتيبه.

كما أشار إلى أن اللجنة ستقوم باختيار وترتيب 3 نصوص في كل فئة على أن يحظى النص الأول في مسرح الكبار والنص الأول في مسرح الطفل بالأولوية في تجسيدهما على خشبة المسرح الجهوي محمود تريكي برسم السنة الجارية في حين يتم الاحتفاظ ببقية النصوص في الاحتياط.

وذكر المكلف بخلية الإعلام والعلاقات الخارجية بأن كتابا مسرحيين من عدة مناطق من الوطن شرعوا منذ فتح أبواب استقبال المشاركات في إرسال أعمالهم الإبداعية حسب العناوين المحددة لهم سواء عبر البريد المحمول أو البريد الإلكتروني، مبرزا أن هذه المبادرة ستسمح بتشجيع الكتاب المسرحيين مستقبلا على الإبداع في مجال الكتابة الدرامية وتنويع المواضيع والتحكم الجيد في تقنيات وأدوات إعداد النصوص الموجهة للخشبة.