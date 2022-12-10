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"مشية الهرة"، فيلم وثائقي سويدي يرافع من أجل حياة أفضل لذوي الهمم

  أدرج يـوم : السبت, 10 ديسمبر 2022 08:40     الفئـة : ثقــافــة

 

الجزائر - عرض يوم الجمعة بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي الطويل "مشية الهرة" للمخرج السويدي يوهان سكوف والذي يرافع من أجل حياة أفضل لذوي الهمم في السويد والعالم.

ويحكي هذا العمل، المنتج في 2020 والمقدم في إطار منافسة مهرجان الجزائر الدولي ال11 للسينما المخصص للفيلم الملتزم (فيكا)، قصة إيما أورتلوند، من ذوي الهمم، تعمل على تحقيق حلمها في أن تصير عارضة أزياء فتبعث برسالة إلى بار يوهانسون مؤسس مسرح ليساعدها على تحقيق حلمها.

يقبل بار بهذا التحدي الصعب رغبة منه في مساعدة هذه الفئة المهمشة من المجتمع فيعيش مع إيما وعدد آخر من ذوي الهمم رحلة مثيرة ومدهشة تحضيرا لإقامة عرض أزياء للفريق بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسلط العمل الضوء على ستة أشهر من الاستعدادات تتخللها الكثير من المشاعر والأحاسيس والأحزان والنجاحات.

تبدأ الاستعدادات بمصنع مهجور لتنتهي بأسبوع الموضة "فاشن ويك" بنيويورك، وفي ظل التحضيرات لهذا العرض يتعلم الفريق كيفية التفاعل مع بعضهم البعض والتغلب على مخاوفهم وصعوباتهم وكسب الثقة في النفس ما يسمح لهم في الأخير بتقديم عرض رائع بنيويورك تحضره الصحافة ومختلف المجلات المتخصصة.

يبرز هذا العمل، ومدته 95 دقيقة، الحياة الصعبة التي يعيش في ظلها ذوو الهمم في ظل الإقصاء والتهميش والعنصرية أحيانا ما يجبرهم على الانعزال والانطواء في عالمهم الخاص، فهو يرافع لصالح هذه الفئة وحقوقها في العيش بكرامة وتحقيق الأماني والأحلام والأهم من هذا تغيير صورة الناس حولها في السويد والعالم.

يوهان سكوف مخرج سويدي يمتلك خبرة ثلاثين عاما في الاشهار والحصص التلفزيونية والأفلام الوثائقية على غرار هذا العمل الذي يقدم بالجزائر في أول عرض له خارج المنطقة الاسكندينافية.

وتختتم يوم السبت فعاليات الطبعة ال11 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما المخصص للفيلم الملتزم (فيكا) بتوزيع الجوائز على المتوجين بهذه الطبعة.

كلـمات مفتـاحيــة :
"مشية الهرة"، فيلم وثائقي سويدي يرافع من أجل حياة أفضل لذوي الهمم
  أدرج يـوم : السبت, 10 ديسمبر 2022 08:40     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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