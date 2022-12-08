مهرجان فيكا ال11: عرض فيلم "المريض المثالي" أمام الجمهور

و يعد هذا الفيلم الذي عرض بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح في إطار المنافسة الرسمية للمهرجان ال11 الدولي للسينما بالجزائر المخصص للفيلم الملتزم، بحضور سفير السويد بالجزائر، بيورن هاغمارك، من اخراج السويدي ميكائيل هفستروم سنة 2019 عن نص للنرويجي ايرلند لوي في إطار إنتاج مشترك سويدي-بلجيكي.
ويكشف الفيلم المقتبس عن أحداث حقيقية، طيلة 126 دقيقة اختلالات العدالة السويدية في قضية "ستور بيرغويل" التي أعيدت تسميتها ب "توماس كويك" و التي تصدرت الأحداث في تلك الآونة.
وبقي توماس كويك (ادى دوره دافيد دينسيك) المتهم بجرائم لم يرتكبها، في السجن مدة 22 سنة، قبل أن يقرر هانيس راستام ( ادى دوره يوناس كارلسون) صحفي استقصائي متمرس و زميلته جيني كوتيم (من أداء ألبا أوغيست) إعادة فتح ملفه التي كان الرأي العام يعتبرها قضية مدوية تعود لعشرات السنين.
وقام الصحفيان بإعادة دراسة الملف الشائك للمتهم بكل دقة حيث عادا بالتفصيل إلى الوقائع التي تورطه ليكتشفا و يؤكدا أن توماس كويك تعرض في واقع الأمر إلى مضايقة قضائية و أنه راح ضحية تحقيق عشوائي أفضى إلى توجيه تهم له لا أساس لها من الصحة و دون أي دليل مادي.
للعلم، توفي الصحفي هانس راستام الذي كان يعاني من مرض سرطان اكتشفه في مراحله الأخيرة و لم يفصح عنه، قبل جلسة المحاكمة القضائية التي برأت توماس كويك.
وتتواصل فعاليات مهرجان فيكا ال11 إلى غاية 10 ديسمبر بعرض حوالي ستين فيلما من مختلف البلدان يشارك 25 فيلما منها في منافسة هذه الطبعة التي تركز على قضايا مقاومة المرأة و البيئة و مواضيع أخرى مكرسة للذاكرة و التاريخ.