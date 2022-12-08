Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مهرجان فيكا ال11: عرض فيلم "المريض المثالي" أمام الجمهور

  أدرج يـوم : الخميس, 08 ديسمبر 2022 13:17     الفئـة : ثقــافــة
مهرجان فيكا ال11: عرض فيلم &quot;المريض المثالي&quot; أمام الجمهور

الجزائر - تم مساء أمس الأربعاء بالجزائر عرض فيلم المريض المثالي "The Perfect Patient" و هو فيلم إثارة إسكندنافي يندد بالتلاعب القضائي في قضية "توماس كويك" الذي حكم عليه ظلما في تهم جرائم لم يرتكبها.

و يعد هذا الفيلم الذي عرض بقاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح في إطار المنافسة الرسمية للمهرجان ال11 الدولي للسينما بالجزائر المخصص للفيلم الملتزم، بحضور سفير السويد بالجزائر، بيورن هاغمارك، من اخراج السويدي ميكائيل هفستروم سنة 2019 عن نص للنرويجي ايرلند لوي في إطار إنتاج مشترك سويدي-بلجيكي.

ويكشف الفيلم المقتبس عن أحداث حقيقية، طيلة 126 دقيقة اختلالات العدالة السويدية في قضية "ستور بيرغويل" التي أعيدت تسميتها ب "توماس كويك" و التي تصدرت الأحداث في تلك الآونة.

وبقي توماس كويك (ادى دوره دافيد دينسيك) المتهم بجرائم لم يرتكبها، في السجن مدة 22 سنة، قبل أن يقرر هانيس راستام ( ادى دوره يوناس كارلسون) صحفي استقصائي متمرس و زميلته جيني كوتيم (من أداء ألبا أوغيست) إعادة فتح ملفه التي كان الرأي العام يعتبرها قضية مدوية تعود لعشرات السنين.

وقام الصحفيان بإعادة دراسة الملف الشائك للمتهم بكل دقة حيث عادا بالتفصيل إلى الوقائع التي تورطه ليكتشفا و يؤكدا أن توماس كويك تعرض في واقع الأمر إلى مضايقة قضائية و أنه راح ضحية تحقيق عشوائي أفضى إلى توجيه تهم له لا أساس لها من الصحة و دون أي دليل مادي.

للعلم، توفي الصحفي هانس راستام الذي كان يعاني من مرض سرطان اكتشفه في مراحله الأخيرة و لم يفصح عنه، قبل جلسة المحاكمة القضائية التي برأت توماس كويك.

وتتواصل فعاليات مهرجان فيكا ال11 إلى غاية 10 ديسمبر بعرض حوالي ستين فيلما من مختلف البلدان يشارك 25 فيلما منها في منافسة هذه الطبعة التي تركز على قضايا مقاومة  المرأة و البيئة و مواضيع أخرى مكرسة للذاكرة و التاريخ.

 

آخر تعديل على الخميس, 08 ديسمبر 2022 18:52
كلـمات مفتـاحيــة :
مهرجان فيكا ال11: عرض فيلم "المريض المثالي" أمام الجمهور
  أدرج يـوم : الخميس, 08 ديسمبر 2022 13:17     الفئـة : ثقــافــة   شارك

آخـر الأخبــار

22.12.10

الجزائر/تركيا: الدورة الاولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة كانت "متميزة"

22.12.10

عين تموشنت: حزب تجمع أمل الجزائر يرافع لتقوية اللحمة الوطنية

22.12.10

الجبهة المغربية لدعم فلسطين تطالب بالإلغاء النهائي لاتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني

22.12.10

المغرب: الدعوة الى جبهة حقوقية موحدة لمواجهة التراجعات الخطيرة في الحقوق و الحريات

22.12.10

وهران : إبراز الاتجازات المحققة و دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة

22.12.10

الجزائر/تركيا: انطلاق أشغال الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

22.12.06

وزارة الشؤون الدينية تدعو الى إقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل عبر كافة مساجد الوطن

22.12.05

تدشين المركز الوطني للتكوين في الإسعافات الأولية بمقر الهلال الأحمر الجزائري

22.12.05

تفكيك شبكة إجرامية تروج لمنشورات غير أخلاقية تستهدف الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

22.12.06

حوادث المرور: وفاة 14 شخصا واصابة 961 اخرين خلال الاسبوع المنصرم

22.12.05

توزيع كتب على مرضى السرطان و الطفولة المسعفة

22.12.06

وزارة الصحة تنظم يوم دراسي حول التنظيم العائلي بالجزائر