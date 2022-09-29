تلمسان: فوز الفنانة إلهام مكليتي في مسابقة الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش"

تلمسان- فازت الفنانة التشكيلية مكليتي إلهام من ولاية جيجل بالجائزة الأولى للصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" الذي نظمته دار الثقافة "عبد القادر علولة" لتلمسان ما بين 24 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وتحصل الرسام حاسي محمد من ولاية تلمسان على المرتبة الثانية متبوعا بالفنانة التشكيلية خياري جيهان من ولاية تبسة.

وقد عكفت لجنة تحكيم متكونة من أساتذة الفنون الجميلة من الجزائر العاصمة ومستغانم على تقييم أعمال 20 مشاركا في هذه المسابقة.

وتميز الرسامون الشباب الثلاثة بأعمالهم المعروضة في هذه التظاهرة وكذا تلك المنتجة في إطار ورشات.

وأجمع العديد من الفنانين الحاضرين في هذا الصالون أن الفائزين الثلاثة في المسابقة لديهم موهبة أكيدة في الفنون التشكيلية ويشكلون مستقبل الفن التشكيلي الوطني.

وعرفت الطبعة 14 من الصالون الوطني للفنون التشكيلية "عبد الحليم همش" لتلمسان التي اختتمت مساء اليوم الخميس تنظيم حفل موسيقي في الطابع الأندلسي على شرف المشاركين ال 62 وأنشطة مختلفة منها محاضرات حول الفنون الرقمية قدمها أمين بودفلة وعن لقاء بين الأدباء والرسامين بالإضافة إلى لقاءات بين فنانين من ذوي الخبرة مثل هاشمي عامر وجفال وسرقوة وبن عيسى فاطنة وغيرهم وفنانين شباب منهم من شارك للمرة الأولى في التظاهرة.

وأعرب الفائزون الثلاثة في هذه الطبعة من صالون "عبد الحليم حمش" عن سعادتهم البالغة بهذا التتويج آملين تمثيل الفن التشكيلي الوطني أحسن تمثيل في التظاهرات الفنية الدولية الكبرى.