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وزارة الثقافة والفنون تشارك في الصالون الدولي للسياحة 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 13:24     الفئـة : ثقــافــة
وزارة الثقافة والفنون تشارك في الصالون الدولي للسياحة 

الجزائر - تشارك وزارة الثقافة والفنون، في الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والأسفار(سيتاف 2022) المقرر تنظيمه من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر في قصر المعارض بالجزائر العاصمة، حسب ما ورد في بيان للوزارة.

و أوضح البيان أن مشاركة قطاع الثقافة والفنون تعد "تأكيدا للدور المنوط به في ترقية الثقافة والتراث" و مكانته البارزة كفاعل أساسي في" تحقيق التنمية المستدامة" و "تجسيدا للعمل التشاركي متعدد القطاعات ودعما لجهود قطاع السياحة والصناعات التقليدية في إطار التنفيذ المتكامل لبرنامج عمل الحكومة".

وسيكتشف زوار جناح وزارة الثقافة والفنون الثراء والتنوع الثقافي للجزائر من خلال المواقع الثقافية الممكن استغلالها سياحيا والوجهات الثقافية السياحية المتميزة، كمواقع التراث الثقافي العالمي على غرار الحظيرة الثقافية للتاسيلي نازجر(اليزي) الى جانب مواقع اثرية مصنفة كتراث وطني. 

كما سيتم عرض مشاريع لمؤسسات ناشئة في مجال الترويج والتثمين الاقتصادي للممتلكات الثقافية.

وستعرض بهذه المناسبة، أهم إصدارات المؤسسات تحت الوصاية والتي تتكفل بحفظ وتثمين التراث الثقافي، بالإضافة إلى تسطير برنامج  ثري سيواكب هذه النشاطات عبر ندوات ومحاضرات و ورشات، يؤطرها مختصون في التراث الثقافي.

آخر تعديل على الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 20:55
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وزارة الثقافة والفنون تشارك في الصالون الدولي للسياحة 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 سبتمبر 2022 13:24     الفئـة : ثقــافــة   شارك

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